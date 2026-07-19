Šestocifrena zarada Damira Džumhura u Umagu

Damir Džumhur, najbolji bh. teniser, poražen je u finalu ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Kroacia Open u Umagu.

Sarajliju je u finalu savladao mladi, 21-godišnji Španac Daniel Merida sa 2:1 (6:2, 5:7, 6:2).

Džumhur je osvojio simpatije navijača u Umagu. Prije svega zbog upornosti i izdržljivosti. Pokazao je to i u finalu. Kada je, bokserskim žargonom rečeno, bio na konopcima, uspio bi se vraćati.

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Izvukao je drugi set kada su ga svi otpisali i izborio treći, odlučujući. Na kraju, nije imao snage za potpuni preokret.

Sarajlija je za nastup u Umagu zaradio šestocifren iznos. Kao poraženi finalista zaradio je više od 100.000 KM (54.360 evra).

Daniel Merida se kući vratio sa skoro duplo većom zaradom - 93.175 evra, piše "Faktor".