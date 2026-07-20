Simptomi koji ukazuju da imate tromb: Ako ih osjetite odmah se javite ljekaru

Autor:ATV redakcija
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Tromb koji nastaje u krvnom sudu, kada se stvori ugrušak, može usporiti ili čak potpuno zaustaviti normalan protok krvi.
Njegova opasnost zavisi od mjesta na kojem se nalazi, jer u nekim slučajevima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Zbog toga je važno na vrijeme uočiti moguće simptome i obratiti se ljekaru.
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Jedan od najčešćih pokazatelja duboke venske tromboze je naglo nastao otok koji se obično pojavljuje samo na jednoj nozi. Otečeni dio može biti zategnut, bolan i osjetljiv na dodir.
Bol se često javlja u obliku grča, zatezanja ili snažnog pritiska, najčešće u predjelu lista ili butine. Može biti intenzivniji tokom hodanja, dužeg stajanja ili opterećenja noge.
Koža na području gdje se nalazi ugrušak može postati crvenija nego inače i toplija na dodir. Ovi znaci se često pojavljuju zajedno sa otokom i bolom.
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Ako se dio tromba odvoji i krvotokom dospije do pluća, može doći do plućne embolije. Simptomi mogu uključivati naglo otežano disanje, ubrzano disanje, bol u grudima i osjećaj nedostatka vazduha. Ovo stanje zahtijeva hitnu medicinsku reakciju.
Iako se ne javlja često, kašalj praćen iskašljavanjem krvi može ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem i predstavlja razlog za što skoriji pregled kod ljekara.
Naglo lupanje srca, osjećaj slabosti, nesvjestica ili izražena vrtoglavica mogu se pojaviti kod ozbiljnijih komplikacija i ne bi ih trebalo ignorisati.
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Povećan rizik imaju osobe koje dugo sjede ili miruju, provode više sati na putovanju bez dovoljno kretanja, oporavljaju se nakon operacije, puše, imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili određena hronična objoljenja.
Rizik može biti veći i tokom trudnoće, kao i usljed korišćenja pojedinih lijekova.
Naglo nastali otok jedne noge praćen bolom, iznenadno otežano disanje, jak bol u grudima ili gubitak svijesti mogu ukazivati na hitno zdravstveno stanje.
U takvim situacijama ne treba čekati da simptomi sami nestanu, već je potrebno odmah kontaktirati zdravstvenu ustanovu ili pozvati hitnu pomoć.
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Važno je znati da navedeni simptomi mogu biti povezani i sa drugim zdravstvenim stanjima. Samo ljekar, nakon pregleda i odgovarajuće dijagnostike, može utvrditi da li je prisutan tromb i preporučiti adekvatno liječenje.
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