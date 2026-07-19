Poznati banjalučki ljekar upozorava: Kada ubod pčele i ose postaje opasan?

-Ubod pčele ili ose u većini slučajeva izaziva samo bol, crvenilo i otok koji prolaze za nekoliko dana. Međutim, kod pojedinih osoba može izazvati tešku alergijsku reakciju koja ugrožava život.

Kada ubod ose postaje hitan slučaj?

U većini slučajeva reakcija nakon uboda je lokalna, kratkotrajna bol, zatim crvenilo, otok veličine oraha i svrab. Takvi simptomi obično traju jedan do dva dana i povlače se sami. Ako otok naraste, riječ je o jakoj lokalnoj reakciji koja može biti neprijatna, ali najčešće nije životno ugrožavajuća.

Međutim, situacija se mijenja kada se simptomi pojave i van mjesta uboda. Tada organizam reaguje na cijelom nivou, što može ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju anafilaksiju, stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Branislav Lolić, pedijatar, magistar alergologije i kliničke imunologije, objašnjava kako prepoznati kada ubod zahtijeva hitnu reakciju.

Kako razlikovati običnu reakciju na ubod od one koja zahtijeva hitnu pomoć?

"Uobičajena reakcija podrazumijeva manji otok, crvenilo i svrab na mjestu uboda, bez drugih tegoba. Alarmantan znak je burna lokalna reakcija, kada otok postane znatno veći i kada se crvenilo širi dalje od mjesta uboda. Ako se uz to jave slabost, mučnina, otežano disanje ili osjećaj gušenja, postoji sumnja na alergijsku reakciju i potrebno je što prije javiti se ljekaru ili u hitnu službu", kaže Lolić.

Šta treba uraditi u prvim minutama nakon uboda?

"Najvažnije je mjesto uboda hladiti 10 do 15 minuta, najbolje ledom ili hladnom oblogom. To je najbolja mjera za ublažavanje otoka i bola. Osobe koje su ranije imale izraženije reakcije trebalo bi da kod kuće imaju antihistaminski gel, poput Fenistila, kao i antihistaminik u tabletama ili sirupu, na primjer loratadin. Ako osoba zna da je alergična ili se simptomi pogoršavaju, treba odmah potražiti medicinsku pomoć", kazao je Lolić.

Koje osobe imaju najveći rizik od anafilaktičke reakcije?

"To je teško unaprijed procijeniti, ali najveći rizik imaju osobe koje već boluju od težih alergijskih bolesti, poput alergijskog rinitisa ili astme, kao i oni koji su ranije imali burne alergijske reakcije na hranu, lijekove ili ubode insekata.

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Za takve pacijente najvažniji lijek je adrenalin u autoinjektoru, odnosno EpiPen, koji postoji u dozama za d‌jecu i odrasle i može spasiti život u slučaju anafilaksije", navodi Lolić.

Kada nakon uboda treba posjetiti alergologa?

"Ako je osoba imala burnu alergijsku reakciju nakon uboda preporučuje se pregled alergologa. Danas postoje testiranja kojima se može utvrditi preosjetljivost na otrove različitih insekata, što pomaže u daljem planiranju liječenja i prevenciji budućih reakcija", kazao je Lolić.

Koja je najvažnija preporuka građanima?

"Dobro je pri boravku u prirodi imati mogućnost da mjesto uboda odmah hladite, kao i antihistaminik koji može ublažiti blaže simptome. Međutim, ako se jave otežano disanje, gušenje, vrtoglavica ili širenje osipa po tijelu, ne treba čekati, nego odmah treba potražiti hitnu medicinsku pomoć", kazao je Lolić, prenose Nezavisne novine.

Preporuke SZO

Prema preporukama međunarodnih alergoloških organizacija, uključujući smjernice koje se oslanjaju na stavove SZO, kod anafilaksije izazvane ubodom insekta adrenalin je terapija prvog izbora. Antihistaminici mogu ublažiti neke simptome, ali ne mogu zaustaviti životno ugrožavajuću reakciju kao što je anafilaksija.