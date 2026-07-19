Žena poginula, više osoba povrijeđeno u sudaru auta i kamiona

Potresni snimci stižu sa mjesta teške nesreće, koja se danas oko 14.30 časova dogodila na ulazu u Gadžin Han, a u kojoj je jedna ženska osoba izgubila život, dok je više osoba povrijeđeno.

Kako javlja portal "Snaga Juga", nesreća se dogodila na putu Niš - Gadžin Han, a u nesreći su povrijeđene tri osobe, od čega jedno dijete.

Prema prvim informacijama, do tragedije je došlo prilikom sudara "škode" niških tablica i kamiona "zastava" koji je bio natovaren drvima.

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Od siline udara teretno vozilo se prevrnulo.

Saobraćaj je obustavljen jer su oba vozila na sredini puta. Policija upućuje vozila na zemljani put kako bi izbjegli mjesto nesreće.