Logo

Žena poginula, više osoba povrijeđeno u sudaru auta i kamiona

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 16:23

Komentari:

0
Несрећа у Гаџином Хану
Foto: Print skrin / Instagram / Snaga Juga

Potresni snimci stižu sa mjesta teške nesreće, koja se danas oko 14.30 časova dogodila na ulazu u Gadžin Han, a u kojoj je jedna ženska osoba izgubila život, dok je više osoba povrijeđeno.

Kako javlja portal "Snaga Juga", nesreća se dogodila na putu Niš - Gadžin Han, a u nesreći su povrijeđene tri osobe, od čega jedno dijete.

Prema prvim informacijama, do tragedije je došlo prilikom sudara "škode" niških tablica i kamiona "zastava" koji je bio natovaren drvima.

Пљусак киша

Društvo

Olujni vjetar, pljuskovi, led: Na pomolu novo nevrijeme

Od siline udara teretno vozilo se prevrnulo.

Saobraćaj je obustavljen jer su oba vozila na sredini puta. Policija upućuje vozila na zemljani put kako bi izbjegli mjesto nesreće.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нова трагедија на купалиштима у БиХ - утопио се мушкарац

Hronika

Nova tragedija na kupalištima u BiH - utopio se muškarac

3 h

0
Бањалучанин отишао бацити смеће, лопов му ушетао у стан и украо новац

Hronika

Banjalučanin otišao baciti smeće, lopov mu ušetao u stan i ukrao novac

7 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Pronađen mrtav pripadnik MUP-a Srbije

23 h

0
Саобраћајна незгода Крупа

Hronika

Težak udes na ulazu u Banjaluku

1 d

0

  • Najnovije

19

19

Potresno svjedočanstvo o stradanju Bagoje Đraša

19

13

Potresna prisjećanja na monstruoznosti ustaša: Tjerali su nas da gledamo zaklanog čovjeka

19

06

Bejbi sjedalica ispala iz auta: Teška nesreća kod Kuršumlije

18

59

Dodik: Ustaše su ubijanjem djece htjeli da nam ubiju budućnost

18

58

Centralne vijesti, 19.07.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima