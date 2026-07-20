Dječak poginuo tokom proslave pobjede španskih fudbalera

Trinaestogodišnji dečak je poginuo U Sijudad Rodrigu, Salamanka, tokom proslave pobede Španije u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu.

Dok su navijači slavili kod fontane na kružnom toku Glorijeta del Arbol Gordo, gornji dio konstrukcije se srušio i pao na nekoliko ljudi unutra, prenosi španski javni servis RTVE i dodaje da je gradsko veće proglasilo trodnevnu žalost.

Dvije osobe su zbrinute u zdravstvenom centru Sijudad Rodrigo, jedna od njih je bila maloljetna i preminula je u bolnici.

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Grupa za psihološke intervencije u katastrofama i vanrednim situacijama je aktivirana kako bi pomogla porodici žrtve.

U 00.33, služba za hitne slučajeve 112 u Kastilji i Leonu primila je nekoliko poziva o urušavanju fontane na kružnom toku Glorijeta del Arbol Gordo.

O incidentu su obaviješteni lokalna policija u Sijudad Rodrigu, Civilna garda u Salamanki, Vatrogasna služba Pokrajinskog veća Salamanke i Hitna medicinska služba Sasil koja je poslala medicinsko osoblje na lice mjesta.