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Španija je prvak svijeta: Tores probio sjajnog Martineza za istoriju

Autor:

Stevan Lulić
20.07.2026 00:02

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Феран Торес слави гол у финалу Свјетског првенства
Foto: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Španija je ispisala istoriju. U finalu Svjetskog prvenstva pobijedila je branioca titule Argentinu i osvojila "fudbalsku boginju".

Od samog starta Furija je bila bolja ekipa, ali je trebalo 120 minuta igre da bi došli na vrh svijeta.

Gol za pobjedu postigao je Feran Tores u prvom minutu drugog produžetka.

Asistirao mu je Niuko Vilijams kojem je u prvom produžetku poništen gol zbog faula Merina nad Otamendijem.

Zatresao je mrežu Tores još jednom, ali mu je gol poništen. Igrao se 114. minut kada je izbio sam ispred Martineza i pogodio. Međutim, gol je poništen jer je bio u ofsajdu.

Uskoro opširnije...

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