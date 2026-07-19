Španija je prvak svijeta: Tores probio sjajnog Martineza za istoriju

Autor:Stevan Lulić
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Španija je ispisala istoriju. U finalu Svjetskog prvenstva pobijedila je branioca titule Argentinu i osvojila "fudbalsku boginju".
Od samog starta Furija je bila bolja ekipa, ali je trebalo 120 minuta igre da bi došli na vrh svijeta.
Gol za pobjedu postigao je Feran Tores u prvom minutu drugog produžetka.
Asistirao mu je Niuko Vilijams kojem je u prvom produžetku poništen gol zbog faula Merina nad Otamendijem.
Zatresao je mrežu Tores još jednom, ali mu je gol poništen. Igrao se 114. minut kada je izbio sam ispred Martineza i pogodio. Međutim, gol je poništen jer je bio u ofsajdu.
Uskoro opširnije...
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