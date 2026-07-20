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Preusmjereno sedam brodova, jedan onesposobljen

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 18:55

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Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Američka vojska saopštila je da je preusmjerila sedam komercijalnih brodova, a jedan onesposobila u Arapskom moru u okviru pomorske blokade Irana.

"Od 20. jula, američka vojska je preusmjerila sedam komercijalnih plovila i onesposobila jedno da bi spriječila brodove da napuste iranske luke ili uđu u njih", navodi se u objavi na "Iksu".

Iran je 12. jula najavio zatvaranje Ormuskog moreuza do okončanja miješanja SAD u dešavanja u regiji, nakon još jedne razmjene udara između dvije strane, u sukobu koji je nastavljen 8. jula.

Sljedećeg dana, američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da će SAD postati "čuvar" Ormuskog moreuza i da će naplaćivati 20 odsto vrijednosti tereta isporučenog ovim plovnim putem.

Takođe, ponovo je uveo blokadu iranskih luka.

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Amerika

Iran

brodovi

blokade prevoznika

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