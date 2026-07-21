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Bizarna provala: Srpkinja ušla u tuđi stan, jela, tuširala se i presvukla

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ATV redakcija
21.07.2026 07:06

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

U bečkom Leopoldštatu policija je imala neobičnu intervenciju nakon što je vlasnik stana po povratku kući zatekao nepoznati par u svom stanu.

Prema policijskim navodima, Srpkinja (27) i njen partner, Libijac, sumnjiče se da su iz stana pobacali od‌jeću vlasnika kroz prozor, koristili njegov krevet i pušili u prostorijama.

Vlasnik ih zatekao u stanu

Par je, prema poznatim informacijama, konzumirao hranu iz frižidera, koristio tuš, a zatim su se presvukli u od‌jeću vlasnika stana. Kada se vlasnik vratio kući i zatekao nepoznate osobe u stanu, odmah je pozvao policiju. Policajci iz postaje Tempelgasse ubrzo su stigli na mjesto događaja.

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Srpkinja (27) je uhapšena odmah ispred stana. Njen navodni saučesnik, koji je bio oskudno obučen, pokušao je pobjeći. Nakon kratke potjere zaustavili su ga i uhapsili pripadnici VEGA-e.

Tvrdio da živi u stanu

Tokom saslušanja, Libijac (38) je tvrdio da živi u tom stanu, ali policija njegovu izjavu nije smatrala vjerodostojnom. Saslušanje 27-godišnjakinje Srpkinje prvo nije bilo moguće jer je, prema policiji, bila vidljivo pod uticajem opojnih sredstava. Ljekarski pregled potvrdio je sumnju da je bila pod uticajem THC-a i kokaina.

Po nalogu javnog tužilaštva u Beču, 38-godišnjak je prebačen u zatvorsku ustanovu, dok je protiv 27-godišnjakinje podnesena prijava nakon čega je puštena na slobodu, prenose Nezavisne.

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hapšenje

Beč

Austrija

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