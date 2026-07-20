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Eksplozija ispred zgrade FBI i "ICE" u Njujorku – povrijeđene tri osobe, napadač uhapšen

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ATV redakcija
20.07.2026 21:11

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**Ова фотографија, коју је уступио Роберт Саливан, приказује црни дим и пламен испред зграде на адреси 26 Federal Plaza у доњем дијелу Менхетна, у понедјељак, 20. јула 2026. године, у Њујорку.**
Foto: Tanjug/Robert Sullivan via AP

Jedan muškarac je priveden nakon što je jutros aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade američkog Federalnog istražnog biroa na Menhetnu, u kojoj se nalazi i kancelarija američke Službe za imigraciju i carine, a u incidentu su povrijeđene tri osobe, od kojih su dvije prevezene u bolnicu, saopštile su američke vlasti.

Incident se dogodio oko 8.30 časova po lokalnom vremenu ispred zgrade na adresi Federal Plaza 26, u blizini njujorške Gradske kuće i saveznih sudova.

Direktor FBI Kaš Patel saopštio je da je osumnjičeni odmah priveden i da Zajednička radna grupa FBI za borbu protiv terorizma vodi istragu o okolnostima incidenta.

„Jutros je jedna osoba aktivirala zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi Federal Plaza 26 u Njujorku. Osumnjičeni je u pritvoru, a za sada su prijavljene dvije lakše povrede“, naveo je Patel u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Gardijan.

Na snimcima objavljenim u američkim medijima vidi se gust bijeli dim ispred ulaza u zgradu, kao i veliki broj pripadnika policije i federalnih službi koji opkoljavaju i privode osumnjičenog.

Kako navodi Ej-Bi-Si njuz, u incidentu su povrijeđene dvije osobe, civil i savezni službenik, koji su zadobili lakše povrede zbog čega su privremeno bili zbrinuti.

Požar je, prema navodima američkih medija, najvjerovatnije izazvan pirotehničkim sredstvima postavljenim u kolica na kojima se nalazio natpis „ICE, dalje od naših ulica“.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani nazvao je incident „duboko uznemirujućim“.

„Laknulo mi je što niko nije ozbiljno povrijeđen i što je osumnjičeni u pritvoru. Naša administracija će nastaviti da radi na tome da svaki Njujorčanin bude bezbjedan u svom gradu i da pozove na odgovornost svakoga ko tome prijeti“, naveo je Mamdani u objavi na društvenim mrežama.

Američki mediji podsjećaju da je incident uslijedio u vrijeme pojačanih protesta protiv Službe za imigraciju i carine i imigracione politike administracije predsjednika Donalda Trampa.

Tokom prethodnih mjeseci održano je više demonstracija zbog postupanja saveznih imigracionih službi, nakon više smrtnih slučajeva povezanih sa njihovim akcijama, prenosi RTS

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