Eksplozija ispred zgrade FBI i "ICE" u Njujorku – povrijeđene tri osobe, napadač uhapšen

Autor:ATV redakcija
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Jedan muškarac je priveden nakon što je jutros aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade američkog Federalnog istražnog biroa na Menhetnu, u kojoj se nalazi i kancelarija američke Službe za imigraciju i carine, a u incidentu su povrijeđene tri osobe, od kojih su dvije prevezene u bolnicu, saopštile su američke vlasti.
Incident se dogodio oko 8.30 časova po lokalnom vremenu ispred zgrade na adresi Federal Plaza 26, u blizini njujorške Gradske kuće i saveznih sudova.
Direktor FBI Kaš Patel saopštio je da je osumnjičeni odmah priveden i da Zajednička radna grupa FBI za borbu protiv terorizma vodi istragu o okolnostima incidenta.
„Jutros je jedna osoba aktivirala zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi Federal Plaza 26 u Njujorku. Osumnjičeni je u pritvoru, a za sada su prijavljene dvije lakše povrede“, naveo je Patel u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Gardijan.
Na snimcima objavljenim u američkim medijima vidi se gust bijeli dim ispred ulaza u zgradu, kao i veliki broj pripadnika policije i federalnih službi koji opkoljavaju i privode osumnjičenog.
Kako navodi Ej-Bi-Si njuz, u incidentu su povrijeđene dvije osobe, civil i savezni službenik, koji su zadobili lakše povrede zbog čega su privremeno bili zbrinuti.
Požar je, prema navodima američkih medija, najvjerovatnije izazvan pirotehničkim sredstvima postavljenim u kolica na kojima se nalazio natpis „ICE, dalje od naših ulica“.
Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani nazvao je incident „duboko uznemirujućim“.
„Laknulo mi je što niko nije ozbiljno povrijeđen i što je osumnjičeni u pritvoru. Naša administracija će nastaviti da radi na tome da svaki Njujorčanin bude bezbjedan u svom gradu i da pozove na odgovornost svakoga ko tome prijeti“, naveo je Mamdani u objavi na društvenim mrežama.
Američki mediji podsjećaju da je incident uslijedio u vrijeme pojačanih protesta protiv Službe za imigraciju i carine i imigracione politike administracije predsjednika Donalda Trampa.
Tokom prethodnih mjeseci održano je više demonstracija zbog postupanja saveznih imigracionih službi, nakon više smrtnih slučajeva povezanih sa njihovim akcijama, prenosi RTS
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