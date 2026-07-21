Dragočaj pet dana bez vode, mještani ogorčeni

Mještani Dragočaja već pet dana nemaju vodu, a iz banjalučkog Vodovoda poručuju da su razlog više zone snabdijevanja. Najavljeni i protesti ogorčenih građana.

Mještani mjesne zajednice Dragočaj na putu za Gradinu već pet dana nemaju vodu, a iz banjalučkog "Vodovoda" objašnjavaju da se ovaj dio nalazi u višoj zoni vodosnabdijevanja, zbog čega vodu dobija samo kada je sistem u potpunosti napunjen.

Mještani na ivici strpljenja

Danijel Dojčinović, zamjenik predsjednika MZ Dragočaj, potvrdio je da ni u ponedjeljak nije bilo vode.

"Mještani su na ivici strpljenja zbog ovog problema. Vodu nemamo, ljudi su zaista ogorčeni. Poštovali smo sve apele, nismo neracionalno trošili vodu", izjavio je on.

Prema riječima jedne mještanke Dragočaja, voda kada nestane ne dolazi po šest dana.

"Dio Dragočaja ima vodu, a dio ne. Ovo nije u redu. Ako se ovako nastavi, mi smo spremni na proteste", rekla je ona.

Prema njenim riječima, više nema smisla zvati nadležne.

"Nadležni ako se jave prebacuju nas u drugu kancelariju, ili daju neki drugi broj i rješenja nema", rekla je ona za "Nezavisne".

Dodaje da je sramota da mještani nemaju vodu u 21. vijeku.

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"Treba nam voda, bar negdje da možemo natočiti. Dovezu jednu cisternu i šta mi svi možemo od jedne cisterne", zapitala se ona.

Kako dodaje, nemaju vodu od utorka.

"Nakon pet dana je došla kratko, ni sat vremena, i ponovo nestala", objasnila je ona.

Više zone bez potrebnog pritiska

Kako su naveli iz "Vodovoda", kada je na snazi plan kontrolisane isporuke, dio sistema ostaje prazan, pa količina vode koja se tokom noći akumulira nije dovoljna da obezbijedi pritisak potreban za dopremanje vode do viših zona.

"Put za Gradinu viša je zona snabdijevanja i samo u idealnim okolnostima, odnosno kada je sistem u kontinuitetu napunjen, ostvaruje se uslov da mještani dobiju vodu", kazali su oni.

Dodaju da isti problem imaju i mještani Karalića i Piljagića, koji se nalaze na drugom kraku vodovodne mreže.

Voda stigla kratko, problemi ostali

Iz "Vodovoda" ističu da su njihove ekipe u nedjelju bile u Gradini, nakon čega je voda stigla.

Uprkos tome, pojedini mještani Dragočaja tvrde da i dalje nemaju uredno vodosnabdijevanje.