Hapšenje u Sarajevu: Kod mladića (24) pronađeni pištolj i droga

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS uhapsili su mladića K. Č. (24) iz Vogošće, zbog sumnje da je počinio krivična djela u vezi s neovlaštenim posjedovanjem droge i oružja.

Prema informacijama iz MUP-a KS, hapšenje je izvršeno juče u 18:30 sati u ulici Maršala Tita, na području opštine Centar, zbog postojanja osnova sumnje da je muškarac počinio krivično djelo posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, kao i zbog kršenja propisa o oružju i municiji u KS.

Tokom pretresa kod osumnjičenog je pronađena određena količina materije koja svojim izgledom asocira na drogu, i to marihuanu i spid.

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Policija je pronašla i pištolj s pripadajućim okvirom i municijom, za koji 24-godišnjak nije imao potrebnu dozvolu nadležnih institucija.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a uhapšeni je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.

(Avaz)