Logo

Ubica majke i brata izolovan i vezan zbog sigurnosti drugih zatvorenika

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 12:55

Komentari:

1
Аднан Локванчић убио мајку и брата
Foto: YouTube/Avaz/printscreen

Adnan Lokvančić, monstrum koji je ubio majku i brata, nalazi se u KPZ Igman nakon što mu je određen pritvor.

Podsjećamo, on je majku i brata usmrtio lopatom u naselju Hrasnica, a onda je majci odrubio glavu.

Kako saznaje portal "Avaza", on ima izgubljen pogled i izolovan je u jednu ćeliju zbog opasnosti za druge zatvorenike.

Утапање, ријека

Region

U rijeci Savi pronađeno tijelo i trećeg stranog državljanina

Takođe, kako se saznaje, on je u zatvoru povremeno vezan zbog izrazito agresivnog ponašanja.

Inače, on je pravio scene i tokom ročišta za određivanje pritvora. Prvo se skinuo nag u ćeliji i nije htio da ide na ročište. Nakon što su ga sudski policajci polunagog doveli u sudnicu, on je urlao i vrijeđao sudiju, zbog čega je odstranjen s ročišta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Adnan Lokvančić

Ubistvo

Zatvor

Pritvor

Komentari (1)

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Muškarac silovao dijete (6): Horor u Rumuniji

3 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Na obali jezera Gazivode počelo rušenje vikendica u vlasništvu Srba

3 h

0
Мотоциклиста тешко повријеђен у судару код Брода

Hronika

Motociklista teško povrijeđen u sudaru kod Broda

4 h

0
Ријека Сава

Region

U rijeci Savi pronađena tijela dva strana državljana

4 h

0

Više iz rubrike

Мотоциклиста тешко повријеђен у судару код Брода

Hronika

Motociklista teško povrijeđen u sudaru kod Broda

4 h

0
Саобраћајна несрећа у Сарајеву.

Hronika

Tragedija u Sarajevu: Vozač trotineta preminuo nakon udesa

4 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Dijete stradalo u akva-parku, zatražena obdukcija

4 h

0
Снажна експлозија потресла Котор Варош, у току увиђај

Hronika

Snažna eksplozija potresla Kotor Varoš, u toku uviđaj

4 h

0

  • Najnovije

15

37

Snimak od koga se diže kosa na glavi: Preticao preko pune linije na mostu!

15

36

Snažno nevrijeme iz Hrvatske stiže u BiH, izdata su upozorenja

15

31

Vrtoglave cifre: Evo koliko je Stanija zaradila od rijalitija

15

30

Revolucija na točkovima: Prve gume bez vazduha već voze ulicama Japana

15

22

Vjerovali ili ne: Mačak prenosio drogu u zatvor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima