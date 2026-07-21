Ubica majke i brata izolovan i vezan zbog sigurnosti drugih zatvorenika

Adnan Lokvančić, monstrum koji je ubio majku i brata, nalazi se u KPZ Igman nakon što mu je određen pritvor.

Podsjećamo, on je majku i brata usmrtio lopatom u naselju Hrasnica, a onda je majci odrubio glavu.

Kako saznaje portal "Avaza", on ima izgubljen pogled i izolovan je u jednu ćeliju zbog opasnosti za druge zatvorenike.

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Takođe, kako se saznaje, on je u zatvoru povremeno vezan zbog izrazito agresivnog ponašanja.

Inače, on je pravio scene i tokom ročišta za određivanje pritvora. Prvo se skinuo nag u ćeliji i nije htio da ide na ročište. Nakon što su ga sudski policajci polunagog doveli u sudnicu, on je urlao i vrijeđao sudiju, zbog čega je odstranjen s ročišta.