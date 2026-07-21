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Tramp će prisustvovati sahrani Lindzija Grejema

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 16:41

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Амерички предсједник САД Вашингтон
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp prisustvovaće sahrani američkog senatora Lindzija Grejema, koja je planirana za utorak, 28. jul, saopšteno je iz Grejemove kancelarije.

U saopštenju se navodi da će u narednim danima biti saopšteno koji zvaničnici su potvrdili dolazak na sahranu.

Povorka u čast preminulog senatora biće organizovana u Južnoj Karolini, a planirani su preleti aviona "F-16", nakon čega će biti održana privatna sahrana u okrugu Pikens.

Grejem je preminuo 11. jula u 72. godini, nakon kraće bolesti, prenosi Srna

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Tagovi :

Donald Tramp

Lindzi Grejem

sahrana

Amerika

saopštenje

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