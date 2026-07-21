Tramp će prisustvovati sahrani Lindzija Grejema

Predsjednik SAD Donald Tramp prisustvovaće sahrani američkog senatora Lindzija Grejema, koja je planirana za utorak, 28. jul, saopšteno je iz Grejemove kancelarije.

U saopštenju se navodi da će u narednim danima biti saopšteno koji zvaničnici su potvrdili dolazak na sahranu.

Povorka u čast preminulog senatora biće organizovana u Južnoj Karolini, a planirani su preleti aviona "F-16", nakon čega će biti održana privatna sahrana u okrugu Pikens.

Grejem je preminuo 11. jula u 72. godini, nakon kraće bolesti, prenosi Srna