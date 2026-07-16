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Netanjahu ipak neće otputovati za Ameriku

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 11:07

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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Foto: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu neće otputovati u SAD sljedeće sedmice, saopšteno je iz njegovog kabineta.

U saopštenju se navodi da je Netanjahu planirao posjetu SAD kako bi prisustvovao sahrani američkog senatora Lindzija Grejema, ali je sahrana odgođena do kraja mjeseca, javlja Rojters.

Izraelski mediji objavili su ranije ove sedmice da Netanjahu planira da posjeti SAD i da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, prenosi Srna

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Benjamin Netanjahu

Donald Tramp

Lindzi Grejem

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Izrael

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