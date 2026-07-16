Poznato stanje motocikliste iz Laktaša koji je povrijeđen u udesu u Aleksandrovcu

Autor:ATV redakcija
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Motociklista iz Laktaša čiji su inicijali Z.K, koji je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Aleksandrovcu, hospitalizovan je na Klinici za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske i za sada nije vitalno ugrožen, rečeno je Srni u UKC-u.
U UKC-u navode da je ovom licu hirurški zbrinuta desna podlaktica, te da su u toku dalje dijagnostičke i terapijske procedure.
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Sudar auta i motocikla u Aleksandrovcu, jedna osoba prevezena na UKC
Iz Policijske uprave Banjaluka ranije je saopšteno da je u nezgodi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka učestvovalo i lice iz Laktaša čiji su inicijali D.B. koje je upravljalo vozilom marke "folksvagen".
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