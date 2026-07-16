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Dodik: Vučić pokazao da Srbija ne odustaje od dijaloga

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 12:37

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Милорад Додик
Foto: ATV

Držanje predsjednika Aleksandra Vučića u Kijevu bilo je dostojanstveno, odgovorno i u skladu s osjećanjima većine srpskog naroda. Za srpski narod je tragedija to što je došlo do sukoba dva bratska pravoslavna naroda - Rusa i Ukrajinaca, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Srpski narod, iz sopstvenog iskustva, dobro zna kako nastaju ratovi, ko stvara uslove za sukobe i kakve posljedice ostavljaju politike dijelova Zapada. Zato razumijemo koliko je mir dragocjen", naveo je Dodik na Iksu i dodao:

"Odlascima i u Moskvu i u Kijev, predsjednik Vučić pokazuje da Srbija ne odustaje od dijaloga, mira i poštovanja prema oba naroda. Posebno pozdravljam njegovu odluku da juče ne potpiše deklaraciju. To je bio čin istine, dosljednosti i političke hrabrosti".

Svoj odnos prema Ruskoj Federaciji i otpor besmislenoj antiruskoj histeriji Aleksandar Vučić nije pokazao tamo gdje je lako, kako kaže Dodik, već tamo gdje je bilo najteže - u Kijevu. To je politika koja zaslužuje poštovanje i podršku.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Republika Srpska

Srbija

Kijev

Komentari (7)

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