Držanje predsjednika Aleksandra Vučića u Kijevu bilo je dostojanstveno, odgovorno i u skladu s osjećanjima većine srpskog naroda. Za srpski narod je tragedija to što je došlo do sukoba dva bratska pravoslavna naroda - Rusa i Ukrajinaca, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Srpski narod, iz sopstvenog iskustva, dobro zna kako nastaju ratovi, ko stvara uslove za sukobe i kakve posljedice ostavljaju politike dijelova Zapada. Zato razumijemo koliko je mir dragocjen", naveo je Dodik na Iksu i dodao:

Držanje predsjednika Aleksandra Vučića @avucic u Kijevu bilo je dostojanstveno, odgovorno i u skladu s osjećanjima većine srpskog naroda. Za srpski narod je tragedija to što je došlo do sukoba dva bratska pravoslavna naroda - Rusa i Ukrajinaca.



Srpski narod, iz sopstvenog… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 16, 2026

"Odlascima i u Moskvu i u Kijev, predsjednik Vučić pokazuje da Srbija ne odustaje od dijaloga, mira i poštovanja prema oba naroda. Posebno pozdravljam njegovu odluku da juče ne potpiše deklaraciju. To je bio čin istine, dosljednosti i političke hrabrosti".

Svoj odnos prema Ruskoj Federaciji i otpor besmislenoj antiruskoj histeriji Aleksandar Vučić nije pokazao tamo gdje je lako, kako kaže Dodik, već tamo gdje je bilo najteže - u Kijevu. To je politika koja zaslužuje poštovanje i podršku.