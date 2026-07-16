Trišić Babić: Trivićeva i Stanivuković pomogli Šmitu da gradi privid legitimiteta u Srpskoj

"Kao neko ko je najveći dio svog profesionalnog života proveo radeći u institucijama Republike Srpske, naučila sam da je istina najjači saveznik Republike Srpske. U najtežim vremenima kroz koja je naš narod prolazio upravo je istina bila ono što je davalo snagu našoj borbi i što je Republiku Srpsku dovelo do pobjede i očuvanja njenog ustavnog položaja", navodi Trišić Babić na Iksu, te dodaje:

"Istine radi, dužna sam da podsjetim javnost na činjenice. Za mene Kristijan Šmit nikada nije bio legalni visoki predstavnik, kao što nije bio ni za institucije Republike Srpske. Legalan je bio samo za pojedine političare u Republici Srpskoj. Nažalost, među njima su bili gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i tadašnja narodna poslanica Jelena Trivić, koji su ga primali, sastajali se s njim i u javnost plasirali nasmijane fotografije tih susreta. Te slike nisu pomogle Republici Srpskoj. Pomogle su isključivo Kristijanu Šmitu u njegovim pokušajima da sebi obezbijedi privid legitimiteta i nanese političku štetu Republici Srpskoj".

Kako dalje navodi, njena izjava je potpuno jasna i dostupna svima. Rekla je da Kristijan Šmit nije legalni visoki predstavnik i da će za institucije Republike Srpske legalan biti isključivo onaj visoki predstavnik čiji izbor potvrdi Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na redovnoj ili vanrednoj sjednici posvećenoj Bosni i Hercegovini. To nije nikakva nova politika, niti promjena stava, već dosljedan stav institucija Republike Srpske od prvog dana.

Zato ostaje pitanje, kako je naglasila Trišić Babić, da li je Jelena Trivić, vođena politikanstvom ili mržnjom kao gorivom njene politike, izgubila moć sluha ili vida. Jer moja izjava postoji, dostupna je na internetu i svako može da je vidi i čuje.

"Bilo bi dobro za Republiku Srpsku kada bi opozicija pokazala makar minimum odgovornosti i skrupula kada su u pitanju teme u vezi s kojima bi jedinstvo trebalo da bude prirodno i podrazumjevajuće. Nadam se da će Jelena Trivić iz svoje greške nešto naučiti, jer Republici Srpskoj nisu potrebne izmišljene afere i izjave, već odgovorna politika kada je riječ o zaštiti njenih ustavnih i nacionalnih interesa", rekla je Trišić Babić, te zaključila:

"Umjesto što pokušava da analizira izjave koje očigledno nije ni pročitala ni odslušala do kraja, bilo bi korisnije za nju lično da se posveti analizi sporazuma banjalučke "trojke" - SDS-a, PSS-a i Narodnog fronta. Za nju i njen politički cenzus mnogo je važnije pitanje da li u tom sporazumu piše ko polaže pravo na premijerske ambicije - Draško Stanivuković ili ona. Kada je riječ o mjestu pored Kristijana Šmita, očigledno je bilo dovoljno stolica za oboje. Kada je riječ o cenzusu i političkoj podršci građana, bojim se da to više nije tako izvjesno".