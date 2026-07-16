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Koliko penzionera starijih od 100 godina u Srpskoj i dalje prima penziju

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 11:20

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Foto: ATV

U penzijskom sistemu Republike Srpske pet je korisnika koji su stariji od sto godina, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Tri penzionera iz Banjaluke, Istočnog Sarajeva i Doboja imaju po 106 godina, dva iz Banjaluke i Bijeljine po 104 godine.

Među penzionerima starijim od vijeka jedan je korisnik starosne penzije, dok su četiri su korisnici porodične penzije.

Sa dubokim poštovanjem i iskrenom zahvalnošću Fond PIO Republike Srpske odao je priznanje najstarijim korisnicima prava koji su navršili više od sto godina života.

"Svojim primjerom ostavljaju neizbrisiv trag i pokazuju da su istrajnost, čestitost i solidarnost vrijednosti koje traju čitav jedan vijek", navodi se u saopštenju.

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Tagovi :

Penzija

Fond PIO

Penzioneri

penzioni fond

Republika Srpska

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