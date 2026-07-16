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Lukač: Cilj akcije u Palama - borba protiv organizovanog kriminala

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 07:02

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Одборник СНСД-а у Скупштини Града Бањалука Драган Лукач на сједници одржаној 3. јула 2026. године.
Foto: ATV

Akcija policije u nelegalnom objektu, diskoteci Enigma u Palama, imala je jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala, rekao je Dragan Lukač, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Brojne nezakonitosti utvrđene su u objektu koji je policija kontrolisala - nije postojala dozvola za rad ni saglasnosti koje bi garantovale da je to bezbjedno mjesto za goste.

Upravo zbog ovakvih saznanja ali i ranijih problematičnih situacija u ovoj opštini, policijska akcija nije bila usmjerena protiv građana koji su se tu zadesili, nego protiv sprečavanja organizovanja kriminalnih grupa, naglasio je Lukač

- Mi znamo u MUP-u i u vrijeme dok sam ja bio ministar, da su Pale specifična sredina gdje smo imali razne oblike organizovanih kriminalnih grupa i njihove međusobne obračune, nažalost, sa mnogo mrtvih lica, ubijenih, razne sačekuše, eksplozije i pucanje. Oni su specifična sredina koja je bezbjednosno interesantna prvenstveno Policijskoj upravi Istočno Sarajevo i MUP-u i svim službenicima. Pretpostavljam da je MUP na osnovu saznanja koja su imali i da su samu akciju sproveli upravo u sprečavanju organizovanja takvih kriminalnih grupa - rekao je Lukač, gostujući u emisiji Telering.

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Tagovi :

Dragan Lukač

Pale

MUP Republike Srpske

Policija

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