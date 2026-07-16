Počinje Jelen OK Fest: Tri dana vrhunske muzike i snažne festivalske atmosfere

Jelen OK Fest i ove godine okuplja publiku na magičnom Tjentištu u srcu Nacionalnog parka Sutjeska, gdje posjetioce od 17. do 19. jula očekuju tri dana vrhunske muzike, snažne festivalske atmosfere i nastupi nekih od najboljih izvođača svjetske i regionalne muzičke scene.

Sa ovogodišnjim lajnapom, Jelen OK Fest 2026 potvrđuje status jednog od najkompletnijih i najraznovrsnijih festivalskih programa u regionu, koji spaja vrhunsku muziku, prirodu, kampovanje i jedinstvenu festivalsku atmosferu Tjentišta.

Pored cjelodnevnog muzičkog programa, posjetioci mogu uživati u adrenalinskom raftingu najdubljim evropskim kanjonom rijeke Tare, planinarskim stazama po obroncima planina Maglić i Zelengore, te pogledu sa vidikovaca koji se protežu preko Perućice, jedine očuvane prašume u Evropi.

Kamp otvara vrata: danas, 16. juli od 12:00 časova. Unos hrane i pića nije dozvoljen. Smještaj kao i uvijek pod otvorenim nebom, kampovanje.

Organizovan je i prevoz autobusom:

Beograd → Višegrad → Foča → Tjentište

Sarajevo → Foča → Tjentište

"OK Fest - jer smo totalno drugačiji od drugih. Pored cjelodnevnog muzičkog programa uživajte u adrenalinskom raftingu najdubljim evropskim kanjonom rijeke Tare. Doživite avanturu šetajući planinskim stazama po obroncima planina Maglića i Zelengore. Uživajte u pogledu sa vidikovaca koji se protežu preko Perućice, jedine očuvane prašume u Evropi. Uz OK avanturu uživajte i u najboljoj OK zabavi uz brojne domaće i svjetske izvođače na 3 festivalska stejdža", poručuju organizatori.