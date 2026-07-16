Danas slavimo svetitelja koji je činio čuda, s groba mu se dizao isceliteljski prah, a ovo svi treba da uradimo

Pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju spomen na Svetog mučenika Jakinta, svetitelja iz grada Amastride, koji je ostao uprećen po svom dubokom vjerskom zanosu, čudima koja je činio još od najranijeg djetinjstva, ali i mučeničkoj smrti zbog borbe protiv idolopoklonstva.

Prema crkvenim predanjima, Jakint je rođen u pobožnoj porodici Teoklita i Teonile, u vreme kada je crkvom u Amastridi upravljao episkop Iraklije. Svoje ime dobio je na nesvakidašnji način - prilikom javljanja anđela Božjeg.

Prema predanju, već kao trogodišnje dijete, Jakint je zadivio svoju okolinu kada je, prizivanjem imena Isusa Hrista, vaskrsao preminulog dječaka. Kako je rastao, tako je jačala i njegova hrišćanska vrlina, a predanje bilježi da je tokom života učinio brojna čuda.

Sveti Jakint je dočekao duboku starost, ali njegov spokoj prekinuo je čin vođen velikom vjerskom revnošću. Gledajući kako lokalni idolopoklonici obožavaju jedan šuplji brest i klanjaju mu se kao božanstvu, Jakint je odlučio da posječe to drvo.

Ovaj potez izazvao je bijes tadašnjih vlasti. Svetitelj je uhapšen i izveden pred upravitelja oblasti Kastrinsija i gradske starešine. Nakon što su ga žestoko pretukli i izbili mu zube, vezali su ga konopcima, izvukli van grada i nastavili da ga muče oštrim motkama. Sveti Jakint je prebačen u tamnicu, gdje je od zadobijenih povreda preminuo, predavši svoju dušu Bogu.

Posebno mjesto u narodnom sjećanju zauzima čudo koje se, prema pričama, godinama dešavalo na njegovom grobu. Svake godine, na dan kada se obilježavao praznik Svetog Jakinta, vjernici bi se okupljali na njegovom grobu radi bogosluženja.

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Tokom službe, iz groba bi se podizao specifičan prah. Lokalni episkop je sakupljao ovaj prah u svete posude i delio ga vjernom narodu, koji ga je koristio za isceljenje različitih duševnih i telesnih bolesti.

Njegovo stradanje nije prošlo nezapaženo u Crkvi – upamćen je kao mučenik čiste vere i hrabrosti, kao neko ko se nije kolebao ni pred silom cara ni pred glađu. Zato ga slavimo kao jednog od onih koji su živote svoje položili za istinu i svojim primerom osvetlili put mnogima koji su došli posle njega.

Vjeruje se da ove riječi svako od nas treba da izgovori 16. jula, za spasenje duše:

Tropar (glas 4)

"Mučenik Tvoj Gospode, Jakint, u stradanju svome je primio nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše".

(telegraf)