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Danas slavimo Pavlovdan: Ove stvari su strogo zabranjene

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ATV redakcija
13.07.2026 07:10

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Црква
Foto: pexels/Aleksandar Andreev

SPC i njeni vjernici danas, 13. jula slave Sabor Svetih dvanaest apostola, praznik koji je u narodu poznat kao Pavlovdan.

Ovaj dan posvećen je svim Hristovim učenicima koji su širili vjeru svijetom, ali se posebno slavi i veliča Sveti apostol Pavle. Iako su Sveti Petar i Pavle postradali na isti dan (12. jula) i crkva ih tada zajedno pominje, 13. jul je u našoj tradiciji prepoznat kao dan Svetog Pavla, koga narod slavi sa jednakim poštovanjem. Pored toga, crkva je ovaj dan odredila kao saborni praznik svih dvanaest apostola – Petra, Andreja, Jakova Zevedejeva, Jovana, Filipa, Vartolomeja, Tome, Mateja, Jakova Alfejeva, Tadeja, Simona Zilota i Matije.

Sveti apostol Pavle nije pripadao prvoj grupi od dvanaest učenika, već je na početku bio farisej po imenu Savle i žestoki progonitelj hrišćana. Međutim, nakon čudesnog javljanja samog Gospoda na putu za Damask, on doživljava potpuno preobraćenje.

Na krštenju dobija ime Pavle i postaje jedan od najvećih, najstrastvenijih i najučenijih propovednika Novog zavjeta. Njegove poslanice i danas čine temelj hrišćanske teologije, a zbog svog neumornog rada nazvan je "apostolom neznabožaca".

Narodni običaji za Pavlovdan

Za Pavlovdan se u Srbiji vezuju stroga narodna vjerovanja, od kojih se neka prenose sa koljena na koljeno vekovima. Pavlovdan se u narodu smatra izuzetno "teškim" praznikom. Prema vjerovanju, danas nikako ne treba raditi na njivi, kositi travu ili skupljati sijeno. Stariji kažu da onoga ko prekrši ovu zabranu može stići kazna u vidu groma ili oluje koja će mu uništiti letinu.

Baš kao i u polju, vjeruje se da danas ne treba raditi teške kućne poslove, poput pranja veša ili velikog čišćenja kuće. U nekim krajevima Srbije i dalje se poštuje običaj da se na ovaj dan daruju porodica i komšije ranim petrovdanskim jabukama ("petrovačama"), kako bi godina bila rodna i uspešna.

(telegraf)

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Pavlovdan

Crkva

vjera

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