Više desetina vjernika pješačilo do Pavlove pećine kod Trebinja na Svetu liturgiju

Više desetina vjernika prešlo je nekoliko kilometara preko brda kako bi prisustvovalo Svetoj liturgiji u Pavlovoj pećini kod Trebinja, jednom od najznačajnijih duhovnih mjesta u Hercegovini.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Njegovo preosveštenstvo episkop zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske. Liturgiji su prisustvovali brojni vjernici iz Trebinja i drugih krajeva Hercegovine, koji su do pećine stigli pješke, prelazeći nekoliko kilometara zahtjevnim planinskim stazama.

Vjernici pješačili na Svetu liturgiju

Među prisutnima bio je i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić koji je zajedno sa vjernim narodom prisustvovao bogosluženju.

Pavlova pećina

Okupljanje u Pavlovoj pećini predstavlja dugogodišnju tradiciju i svjedoči o očuvanju duhovne baštine Hercegovine.

Liturgija u Pavlovoj pećini

Prema predanju, u ovoj pećini propovijedao je Sveti apostol Pavle, zbog čega ovo mjesto zauzima posebno mjesto u vjerskom životu pravoslavnih vjernika i svake godine okuplja veliki broj poklonika.