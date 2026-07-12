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Više desetina vjernika pješačilo do Pavlove pećine kod Trebinja na Svetu liturgiju

Autor:

Bojan Nosović
12.07.2026 21:31

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Више десетина вјерника пјешачило до Павлове пећине код Требиња на Свету литургију
Foto: ATV

Više desetina vjernika prešlo je nekoliko kilometara preko brda kako bi prisustvovalo Svetoj liturgiji u Pavlovoj pećini kod Trebinja, jednom od najznačajnijih duhovnih mjesta u Hercegovini.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Njegovo preosveštenstvo episkop zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske. Liturgiji su prisustvovali brojni vjernici iz Trebinja i drugih krajeva Hercegovine, koji su do pećine stigli pješke, prelazeći nekoliko kilometara zahtjevnim planinskim stazama.

Вјерници пјешачили на Свету литургију
Vjernici pješačili na Svetu liturgiju

Među prisutnima bio je i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić koji je zajedno sa vjernim narodom prisustvovao bogosluženju.

Павлова пећина
Pavlova pećina

Okupljanje u Pavlovoj pećini predstavlja dugogodišnju tradiciju i svjedoči o očuvanju duhovne baštine Hercegovine.

Литургија у Павловој пећини
Liturgija u Pavlovoj pećini

Prema predanju, u ovoj pećini propovijedao je Sveti apostol Pavle, zbog čega ovo mjesto zauzima posebno mjesto u vjerskom životu pravoslavnih vjernika i svake godine okuplja veliki broj poklonika.

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Tagovi :

Trebinje

liturgija

SPC

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