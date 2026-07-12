Kazne od 300 KM do 15.000 KM za sporna obilježja na grobljima

Mjesta sjećanja više neće biti mjesta veličanja NDH. Od zastave sa prvim bijelim poljem na šahovnici, ustaškog simbola u obliku latiničkog slova „U“ , oznaka handžar divizije, pa sve do pozdrava "Za dom spremni".

Ukratko- sva obilježja, natpisi i simboli koji promovišu ustašku, nacističku i fašističku ideologiju- moraće biti uklonjeni sa grobalja u Republici Srpskoj. Tako, između ostalog propisuju usvojene dopune Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.

"Kazne se kreću od 300 KM do 15.000 KM u zavisnosti od težine i vrste povrede ovog Zakona. Žalbe mogu da podnose sva pravna i fizička lica. Na osnovu njih odjeljenja u čijoj su nadležnosti komunalni poslovi, izlaze na teren i utvrđuju ima li osnova na osnovu pristiglih žalbi", rekao je Vojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Dovoljna će biti inicijativa građanina, udruženja ili institucije da nadležni pokrenu postupak. Prije konačne odluke lokalna zajednica mora pribaviti mišljenje Republičkog centra za istraživanje rata, a kada je riječ o grobljima vjerskih zajednica i Republičkog sekretarijata za vjere. U SNSD-u kažu da su dopune logičan nastavak Rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.

"Borimo se protiv tih ideologija i zabranjujemo zapravo bilo kakve elemente od veličanja i promovisanja, pa do simbola", kaže Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Djelimično zadovoljni i u Narodnom frontu. Sve je počelo, kako kažu prije godinu dana nakon njihove inicijative. Povod je bio usvojeni Zakon o grobljima u Hrvatskoj kojim se, kako kažu, satanizuje postojanje srpskog naroda. Cilj je zaštita srpske postojanosti i opstanka u Republici Srpskoj.

"Djelimično kažem zbog toga što se odnosi na groblja i spomen obilježja unutar grobalja, a ne i izvan. Što znači da pored puteva, saobraćajnica i drugih javnih površina ovaj zakon to ne tretira. Vrlo brzo u pravnoj regulativi može doći do problema. Podržavamo dakle i ovakav zakon", rekao je Željko Dubravac, poslanik Narodnog fronta u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

U Hrvatskoj se već primjenjuje novi Zakon o grobljima. Donesen na insistiranje Domovinskog pokreta, s ciljem uklanjanja spomenika i obilježja koja hrvatske vlasti smatraju simbolima "velikosrpske agresije", kaže Savo Štrbac. Tvrdi da su prve posljedice već vidljive - pojedine srpske porodice same uklanjaju spomen-obilježja, strahujući od visokih kazni i rušenja grobova.

"I zaprijetili su u zakonu sa velikim kaznama ko to sam ne ukloni, da će morati snositi sve troškove, i onda su ljudi u strahu da će im porušiti te spomenike i da će morati sami plaćati velike troškove, počeli sami da uklanjaju, nekoliko bista recimo uklonili su koji su tog rata postavljeni", rekao je Savo Štrbac, direktor Informaciono-dokumentacionog centra "Veritas" .

Sa pojedinačnih grobnih mjesta skidaju ćirilicu. Skidaju sve ono što oni smatraju da vrijeđa. Mi to nismo tako radili, kažu inicijatori ovog zakona. Zadovoljni su što će ugledati svjetlost dana. Sve ono što veliča nacizam, fašizam, ustaštvo, a nalazi se u krugu grobalja na teritoriji Republike Srpske, mora se ukloniti. Postavili su sebi i novi zadatak - a to je da se u narednom periodu pronađe način za zabranu i uklanjanje spornih obilježja i van grobalja.

"A u stvari to su simboli srpstva našeg naroda, nacije, a ne da nekog vrijeđanja. Oni to rade, kaže, mi smo gledali da donesemo ovaj drugačiji zakon koji će u stvari ovo ukloniti, dabome da ovo mora biti odgovor. Jer srpski narod konstantno šuti, povija se, prašta, ne zamjera se i na kraju nam se istorija ponavlja. Znači, moramo jednom imati pravi odgovor da naša djeca ne dožive ono što smo doživjeli mi u prošlosti", kaže Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva BORS-a.

Podrška stiže i iz Srbije. Zaštita i očuvanje istorijskog pamćenja - obilježja stradali, ne smije biti pitanje dnevne politike. Trajna je to obaveza svih institucija.

"Na udaru je srpski narod. Čak im smetaju im groblje i pismo. To pokazuje ozbiljan kompleks koji imaju. Mi ne liječimo komplekse. To nije naš posao. Naš posao je da probamo da zaštitimo ono što možemo. Ta Deklaracija koja je usvojena u Parlamentu Srpske pokazuje jednu ozbiljnost države. Pokazuje naše mišljenje o tome koje je zasnovano na međunarodnom pravu", kaže Stevica Deđanski, politički analitičar.

Novi zakon ne donosi samo zabrane. Za njegovo kršenje predviđene su i novčane kazne. Uprave grobalja koje dozvole postavljanje spornih obilježja mogu biti kažnjene od pet do 15 hiljada maraka. Odgovorna lica do 1.500 KM. Kazne čekaju i građane. Od 300 do 1.500 KM platiće oni koji bez odobrenja postavljaju ili mijenjaju nadgrobne spomenike suprotno zakonu.