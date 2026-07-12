Prije samo par dana igrao na Mundijalu: Pojavile se nove informacije i teorije o smrti fudbalera

Adams je bio jedan od važnijih igrača selekcije tokom turnira i nastupio je u prve tri utakmice, dok je u odlučujućem meču protiv Kanade, poslije kojeg je Južna Afrika eliminisana, ostao na klupi. Posebnu pažnju sada privlače snimci iz svlačionice nakon pobjede nad Južnom Korejom, kada su saigrači slavili istorijski plasman u narednu fazu, dok je Adams sjedio sam, zamišljen i odvojen od ostatka ekipe.

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Tokom Svjetskog prvenstva vezista Mamelodi Sandaunsa doživio je veliki porodični gubitak. Neposredno pred meč sa Češkom saznao je da mu je preminula baka, sa kojom je bio izuzetno blizak. Uprkos tome, odlučio je da nastavi da igra, a Fudbalski savez Južne Afrike saopštio je da je nastupao noseći veliki emotivni teret. Poslije utakmice saigrači su ga tješili zagrljajima i pružali mu podršku.

Jayden Adams was going through something serious in his life, this was South African players celebrating after their win against South Koreawhile he was sitting quiet 😭😭😭😭💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/wxouqLLLeG — Reymi (@MarmoushEra) July 11, 2026

Uzrok smrti još nije zvanično potvrđen. Pojedini južnoafrički mediji navode da se istražuje mogućnost samoubistva, pozivajući se na tvrdnje bliskih ljudi da se Adams nakon smrti bake borio sa depresijom i gubitkom apetita. Njegova partnerka izjavila je da se tokom prvenstva „više nije ponašao kao ranije“.

Istovremeno, pojavile su se i drugačije informacije prema kojima Adamsova smrt možda nije povezana sa samoubistvom. Prema tim navodima, on je prethodno zatražio ljekarsku pomoć zbog simptoma trovanja hranom, a istražioci provjeravaju da li je njegovo zdravstveno stanje bilo pogrešno procijenjeno ili nedovoljno ozbiljno shvaćeno. Policija je više časova obavljala uviđaj u njegovom domu, dok se čekaju rezultati istrage koji bi trebalo da rasvijetle uzrok smrti.

Od Adamsa se oprostio i ministar sporta Južne Afrike Gejton Mekenzi, koji je poručio da je zemlja izgubila jednog od svojih najvećih fudbalskih talenata. Vezista je iza sebe ostavio petogodišnju kćerku, a ovo nije bila prva velika tragedija u njegovom životu.

Još 2023. godine izgubio je najboljeg prijatelja Ošvina Andrijesa, kapitena mlade reprezentacije Južne Afrike, koji je preminuo nakon što je izboden nožem poslije sukoba u jednom baru.

(Telegraf.rs)