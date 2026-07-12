U teškom udesu poginuo portugalski fudbaler Manu, oglasila se Benfika

Bivši portugalski fudbaler, koji je dio karijere proveo u Benfiki, Manu poginuo je u 43. godini života u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu uveče u mjestu Vermoeš.

Tužnu vijest potvrdio je Alverka, klub u kojem je prošao dio omladinske škole.

Emanuel Žezus Bonfim Evaristo, poznatiji kao Manu, rođen je u Setubalu, a tokom omladinske karijere nastupao je za Vitoriju Setubal, O Sindikato i Alverku. Debitovao je u portugalskoj ligi u dresu Alverke protiv Brage i tokom karijere odigrao ukupno 130 utakmica u elitnom rangu. Igrao je i za italijanske klubove Modenu i Karpenedolo, kao i za Eštrelu Amadoru, prije nego što je 2006. godine stigao u Benfiku, prenosi Telegraf.

Za lisabonskog velikana upisao je 17 nastupa, a potom je jednu sezonu proveo na pozajmici u grčkom AEK-u. Tokom karijere nosio je i dresove Maritima, poljske Legije iz Varšave, kineskog Peking Guoana i kiparskog Ermisa Aradipua.

U Vitoriju Setubal vratio se 2014. godine, da bi kasnije ponovo zaigrao za Ermis Aradipu. Karijeru je završio poslije epizoda u Kartaksu i Vilafrankenseu.

Od Manua se oprostila i Benfika.

- Fudbalski klub Benfika sa dubokom tugom primio je vijesti o smrti bivšeg igrača Manua. Tokom sezone 2006/07 predstavljao je naš klub sa posvećenošću i ponosom i upisao 17 nastupa. U ovim teškim trenucima izražavamo najiskrenije saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali - navodi se u saopštenju lisabonskog kluba.