Avion sa fudbalerima Zvezde nestao sa radara uoči meča protiv Zenita

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Crvene zvezde igraju prijateljski meč sa Zenitom, inače posljednji pred početak Superlige Srbije, u Sankt Peterburgu od 18.00 časova, a nakon priprema koje su prethodno odradili u Austriji.
Crvena zvezda i njeni fudbaleri su u Sankt Peterburg stigli dan ranije redovnom linijom, ali kako je klub objavio na društvenim mrežama, sve to pratile su velike turbulencije i prava drama na nebu.
U Jutjub snimku sa pomenutog leta na kanalu Crvene zvezde, navodi se i da je u jednom momentu let samo nestao sa radara, a potom se nešto kasnije ponovo pojavio.
Naravno, u pitanju je dosta ograničena pokrivenost tih predjela Evrope signalom, prije svega zbog sukoba između Rusije i Ukrajine, prenosi Telegraf.rs
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