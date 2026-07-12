Logo

"Veoma zli i bolesni ljudi": Tramp tvrdi da je Iran prekršio sporazum sat nakon dogovora

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 17:21

Komentari:

0
Амерички предсједник САД Вашингтон
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat kasnije kada je dronom napao jedan brod.

Govoreći za televiziju En-Bi-Si, Tramp je rekao da je Iran pristao na sporazum kojim je, kako je naveo, „odustao od svega“.

– Imali smo sastanke sa njima... Juče su pristali na sporazum – savršen sporazum za nas. Bez nuklearnog programa, bez ovoga, bez onoga, bez ičega. Odustali su od svega. A onda su napustili prostoriju i samo sat kasnije lansirali dron na jedan brod – rekao je Tramp.

On je naveo da su SAD potom „žestoko bombardovale“ Iran tokom prethodne noći.

– To su veoma zli i bolesni ljudi – rekao je američki predsjednik.

Tramp je izjavio i da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj, uprkos nastavku međusobnih napada između SAD i Irana.

I Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da je Ormuski moreuz otvoren za sva plovila koja žele legalno da prođu tim međunarodnim plovnim putem.

U saopštenju, objavljenom na platformi Iks, navodi se da su američke snage pozicionirane i spremne da obezbijede da plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje ostane slobodna uprkos, kako se navodi, „neopravdanoj iranskoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvoljnim izjavama“.

– Iran ne kontroliše moreuz. Saobraćaj se odvija bez problema – tvrdi CENTCOM.

S druge strane, Teheran je u međuvremenu danas saopštio da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuski moreuz zbog, kako je naveo, „nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu“.

Iranska Uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz navela je u saopštenju da će svi zahtjevi za prolazak biti razmotreni u skladu sa rasporedom, a neophodne dozvole izdate čim se uspostave stabilnost i mir, prenijela je Al Džazira.

Ormuski moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Arapskim morem, predstavlja jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i gasa, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Iran najnovije vijesti

Teheran

Komentari (0)

Više iz rubrike

Америчка војска: Ормуски мореуз је отворен, осигураћемо сигурну пловидбу

Svijet

Američka vojska: Ormuski moreuz je otvoren, osiguraćemo sigurnu plovidbu

2 h

0
Украјинска премијерка поднијела оставку!

Svijet

Ukrajinska premijerka podnijela ostavku!

2 h

0
Користили "герањ": Русија објавила снимке удара на луку

Svijet

Koristili "geranj": Rusija objavila snimke udara na luku

3 h

0
Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.

Svijet

Mlada majka poginula u udaru voza, u posljednjem trenutku spasila kćerku: Tragedija u Njemačkoj

3 h

0

  • Najnovije

18

21

Da li su premor i pospanost vozača uzrok teške nesreće? Žena poginula, 17 ljudi povrijeđeno

18

17

Ekonomisti upozoravaju: El Ninjo prijeti svjetskim cijenama hrane

17

54

U teškom udesu poginuo portugalski fudbaler Manu, oglasila se Benfika

17

36

Avion sa fudbalerima Zvezde nestao sa radara uoči meča protiv Zenita

17

21

"Veoma zli i bolesni ljudi": Tramp tvrdi da je Iran prekršio sporazum sat nakon dogovora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima