"Veoma zli i bolesni ljudi": Tramp tvrdi da je Iran prekršio sporazum sat nakon dogovora

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat kasnije kada je dronom napao jedan brod.

Govoreći za televiziju En-Bi-Si, Tramp je rekao da je Iran pristao na sporazum kojim je, kako je naveo, „odustao od svega“.

– Imali smo sastanke sa njima... Juče su pristali na sporazum – savršen sporazum za nas. Bez nuklearnog programa, bez ovoga, bez onoga, bez ičega. Odustali su od svega. A onda su napustili prostoriju i samo sat kasnije lansirali dron na jedan brod – rekao je Tramp.

On je naveo da su SAD potom „žestoko bombardovale“ Iran tokom prethodne noći.

– To su veoma zli i bolesni ljudi – rekao je američki predsjednik.

Tramp je izjavio i da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj, uprkos nastavku međusobnih napada između SAD i Irana.

I Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da je Ormuski moreuz otvoren za sva plovila koja žele legalno da prođu tim međunarodnim plovnim putem.

U saopštenju, objavljenom na platformi Iks, navodi se da su američke snage pozicionirane i spremne da obezbijede da plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje ostane slobodna uprkos, kako se navodi, „neopravdanoj iranskoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvoljnim izjavama“.

– Iran ne kontroliše moreuz. Saobraćaj se odvija bez problema – tvrdi CENTCOM.

S druge strane, Teheran je u međuvremenu danas saopštio da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuski moreuz zbog, kako je naveo, „nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu“.

Iranska Uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz navela je u saopštenju da će svi zahtjevi za prolazak biti razmotreni u skladu sa rasporedom, a neophodne dozvole izdate čim se uspostave stabilnost i mir, prenijela je Al Džazira.

Ormuski moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Arapskim morem, predstavlja jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i gasa, prenosi Tanjug.