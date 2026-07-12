Ekonomisti upozoravaju: El Ninjo prijeti svjetskim cijenama hrane

Ekonomski eksperti su upozorili da bi ovogodišnji super-El Ninjo globalni atmosfersko-okeanski fenomen mogao da izazove ozbiljan šok za globalne cijene hrane koji bi mogao da potraje do 2028. godine.

Dok rat u Iranu podiže svjetske cijene hrane na najviši nivo u posljednje tri godine, ekonomisti upozoravaju da lanci snabdijevanja istovremeno trpe "dva šoka" podstaknuta ekstremnim vremenskim prilikama povezanim sa globalnim zagrijavanjem, prenosi Gardijan.

Naučnici su naveli da El Ninjo 2026-2027. godine koji nastaje kada promjene u obrascima vjetra omoguće širenje toplije vode preko centralnog i istočnog ekvatorijalnog dijela Pacifika, ima istorijski potencijal da razvije ozbiljan klimatski događaj koji će podsticati toplotne talase, poplave i olujno vrijeme.

Nacionalna uprava za okeane i atmosferu SAD (NOAA) potvrdila je prošlog mjeseca da se uslovi za zagrijavanje okeana učvršćuju na Pacifiku i da postoji 63 odsto šanse da temperature površine mora kasnije ove godine premaše 2 stepena Celzijusa iznad normale.

U vrijeme kada domaćinstva širom svijeta već osjećaju pritisak zbog rastućih troškova života, stručnjaci kažu da bi ekstremni El Ninjo, neformalno opisan kao 'super' ili 'Godzila' El Ninjo mogao dodatno da pojača taj pritisak.

Izgleda da bi novi inflacioni šok mogao da uznemiri centralne banke, povećavajući zabrinutost da bi kamatne stope mogle da ostanu na visokom nivou, upozoravaju ekonomski eksperti, prenosi N1.