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Pao avion u Austriji: Ima mrtvih i povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 19:10

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Dvije osobe su poginule, a dvije teško povrijeđene kada se danas srušio mali avion u mjestu Gaming u najvećoj austrijskoj pokrajini, Donjoj Austriji, prenose lokalni mediji.

U nesreći su smrtno stradali pilot star 47 godina, kao i jedna žena, dok su petnaestogodišnja djevojčica i 41-godišnji muškarac teško povrijeđeni, prenosi „Krone“.

Na teren su u velikom broju izašli vatrogasci, pripadnici hitne pomoći, policija i druge službe za vanredne situacije.

Kako se navodi, moguće je da je uzrok pada aviona bio tehnički kvar. Avion tipa „Pajper PA-28“ srušio se u šumski predio, na oko 100 metara od naselja Nojhaus.

U letjelici su se nalazile četiri osobe, svi iz okruga Amšteten. Nepristupačan teren otežao je akciju spasavanja, a vatrogasci su morali motornim testerama da se probijaju do malog aviona, kao i da pređu potok. Tešku opremu za spasavanje morali su sami da prenose preko tog terena.

Istovremeno, s obzirom na to da u tom području nema signala za mobilne telefone, spasioci su morali da komuniciraju putem radio-veze.

Na mjestu nesreće bilo je 90 vatrogasaca, kao i pripadnici službe za spasavanje na planini, hitne pomoći i policije.

Oni su zatekli potpuno uništenu letjelicu, a teško povrijeđeni su evakuisani sa mjesta nesreće pomoću opreme za spasavanje i posebnog užeta, te su helikopterom prevezeni u bolnice u Lincu i Amštetenu.

Mjesto pada je ograđeno, a komisija za istragu vazduhoplovnih nesreća izašla je na teren.

Prema prvim izvještajima, uzrok je možda tehnički kvar, a očevici su navodno čuli neobične zvukove motora.

Tužilaštvo je naložilo obdukciju tijela pilota, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

pao avion

Austrija

Avionska nesreća

tragedija

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