73. "Ljeto na Vrbasu" i ove godine okuplja hiljade posjetilaca

Mnogi će ovog ljeta za apartman izdvajati stotine evra dnevno, a u Republici Srpskoj i Banjaluci za mnogo manje novca mogu pronaći bogat sadržaj na otvorenom.

Između zidina Kastela spojili su se tradicija, kultura i gastronomija, a uz folklorne igre, domaće proizvode i najbolja vina koja Srpska nudi, posjetioci su osjetili duh ljeta na Vrbasu.

Iz Srpske, Srbije i drugih zemalja svijeta u Banjaluku su stigli čuvari tradicije i srpskog identiteta.

"Turizam je jedna poprilično bliska grana na koju se kultura, a naročito tradicija, može osloniti i to je nešto što posljednjih nekoliko godina sve više dolazi do izražaja. Naravno, naši planovi, posebno u saradnji sa Turističkom organizacijom Banjaluke, i u narednom periodu oslonjeni su upravo na turizam, jer smatramo da, kao i svuda u svijetu, srpska kultura i tradicija, koja je izuzetno bogata i jedna od najbogatijih u Evropi, treba da bude predstavljena svim turistima", kaže Nemanja Knežević, direktor ansambla „Veselin Masleša“.

Na jednom mjestu folklorni ansambli kroz igru, pjesmu i narodnu nošnju prenose običaje bez obzira na kilometre, jer narod nije tamo gdje su granice – narod je tamo gdje kuca srpsko srce.

"Ovdje smo već drugi dan, tako da su ekipa domaćina i naša ekipa sklopile velika prijateljstva. Dvije žurke, dvije večeri, mogu slobodno reći da smo ostajali do kasnih jutarnjih časova. Zaista je stvoreno veliko prijateljstvo. Što bi se reklo – jedan narod, a dvije zastave", kaže Milovan Vučićević, umjetnički direktor KUD „Dule Milosavljević“, Čačak

"Za nas tamo u Americi to je posebno važno, zato što smo mi ipak dalje nego Srbi u Evropi. Ali taj folklor, ta tradicija, to je konac koji nas spaja sa našom zemljom i našim ljudima. To je u duši", kaže Gojko Majerle, folklorna grupa „Morava“, Klivlend, SAD.

Nekoliko koraka dalje, u ambijentu Kamene kuće, vinari iz Republike Srpske, zajedno sa Krajiškom i Hercegovačkom kućom, predstavili su najbolje iz tradicionalne gastronomske i vinske ponude. Cilj je jasan – promovisati domaće proizvođače i dodatno obogatiti turističku ponudu.

"Naredne godine u još većem obimu idemo u saradnju sa Udruženjem vinara Republike Srpske. U okviru ovog događaja došli su nam vinari iz Hercegovine i svih dijelova Republike Srpske, što govori o njihovoj želji da svoja vina predstave i u Banjaluci i Krajini", kaže Minja Šurlan Kovačević, direktor Turističke organizacije Banjaluke

"Mi iz vinarije „Crveni brijeg“ iz Banjaluke predstavili smo sva svoja vina, svih devet etiketa, kao i dvije nove – sira i kaberne sovinjon. Naravno, tu je i naša morava, kao što je imaju i kolege iz Dervente i Banjaluke. Mislim da je ova naša regija pogodna upravo za tu sortu. Tu su i kolege iz Trebinja, koje su predstavile svoju blatinu i žilavku, njihove prepoznatljive autohtone sorte", rekao je Boban Kovačić, predsjednik Skupštine Udruženja vinara i vinogradara Republike Srpske

Folklor, domaća gastronomija i vina samo su dio sadržaja koji će tokom narednih sedmica ispunjavati Banjaluku. „Ljeto na Vrbasu“ traje do kraja mjeseca.