Odbranio titulu: Janik Siner osvojio Vimbldon!

Ako je neko imao želju i motiv da se „osveti“ Janiku Sineru, bio je to Saša Zverev. Do susreta na Vimbldonu jedan protiv drugog igrali su 14 puta, a njemački teniser ruskog porijekla slavio je svega četiri puta, i to posljednji put još 2023. godine.

Međutim, nije samo taj podatak mučio Sašu, već i činjenica da Sineru nije uspio da oduzme set u posljednjih šest mečeva.

Teško da je postojala bolja prilika i bolji momenat za to nego u finalu Vimbldona, do kojeg je Zverev stigao nakon osvajanja titule na Rolan Garosu.

Šansa da se pobijedi prvi na svijetu postojala je, ali pravila su bila jasna – čvrsto, bez posustajanja i odlučno. Tako je morao da izgleda Zverev na terenu, i tako je i izgledao tokom prvog seta u kojem je svaki teniser osvajao svoj servis gem.

Servis je obojici bio glavno oružje, a to nas je odvelo u taj-brejk, u kojem je bolji bio Zverev. Bio je to prvi set za igrača ruskog porijekla protiv Sinera na grend slemu još od 2023. godine, kada ga je pobijedio na US Openu.

Drugi set funkcionisao je po istom principu. Sigurni gemovi na obje strane i novi taj-brejk. Ovoga puta Saši je pala koncentracija i na startu je dozvolio mini-brejk, nakon kojeg je Siner „namirisao“ da može do seta, što je i učinio.

Treći set tekao je u istom ritmu do sedmog gema, u kojem je Zverev došao do brejk lopte, prve na meču. Međutim, treći teniser svijeta se okliznuo i pao, a scena je odmah podsjetila na onu sa Rolan Garosa, kada je doživio tešku povredu.

Ovoga puta Zverev je prošao neuporedivo bolje, ali se činilo da je to unijelo strah i zaustavilo ga u ovoj fazi meča. Momentum je prešao na Sinerovu stranu, koji ne samo da je spasio brejk loptu, već je istu izborio u narednom gemu i iskoristio je.

Taj brejk je prelomio set, nakon kojeg je prvi reket svijeta došao do prednosti od 2:1.

Fantastičan tenis priredili su Saša i Janik u četvrtom setu, ali je posustao prvi njemački teniser. U sedmom gemu uspio je da spasi dvije brejk lopte, ali ne i treću, koju je Italijan iskoristio i tako zakoračio ka pobjedi.

Poslije najboljeg gema na turniru i epske borbe Zvereva, Siner je uspio da odbrani tron i ponovo podigne trofej na Vimbldonu.

(Sputnjik)