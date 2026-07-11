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Ovo je malo ko očekivao: Vimbldon dobio novu šampionku!

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 19:50

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Ово је мало ко очекивао: Вимблдон добио нову шампионку!
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Vimbldon je dobio novu šampionku u ženskom singlu! Češka teniserka, Linda Noskova osvojila je prestižni trofej na trećem po redu Grend slemu u sezoni, pošto je u velikom finalu savladala sunarodnicu Karolinu Muhovu na Centralnom terenu "Ol Ingland Kluba" - 2:1 (6:2, 5:7, 6:3)!

Imala je 12. teniserka svijeta sjajnu priliku da završi meč i u dva seta, ali je nakon drame u drugom dijelu igre i propuštenih pet meč lopti meč ušao u odlučujući set.

U prvom setu je Linda Noskova napravila brejk nakon tri gema u kojoj su obje igračice čuvale svoje servise. A onda je to uradila još jednom, iskoristivši petu set loptu koja joj se ukazala na servisu rivalke.

Drugi set je gotovo bio preslikan. Tamo je Linda Noskova doduše napravila brejk dva gema kasnije, ali je potom imala šansu da uzme servis rivalki još jednom, kada je stigla do tri meč lopte. Spasila je to Karolina Muhova, pa je ipak produžila svoj boravak na Vimbldonu. Da stvar bude još nevjerovatnija, Muhova je potom oduzela servis svojoj rivalki.

Meč je ušao u treći, odlučujući set. Noskova je uspjela da se vrati nakon brojnih propuštenih meč lopti i na kraju poslije dva sata i 29 minuta osvoji prvu Grend slem titulu.

Uz novoosvojene bodove, Linda Noskova će postati sedma teniserka na svijetu, pa će se naći odmah iza Karoline Muhove, koja će biti šesta. Nova šampionka će imati 5.119 bodova, dok će Muhova ostati na 5.168 poena, prenosi Telegraf.

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Linda Noskova

Vimbldon 2026

tenis

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