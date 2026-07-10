Novak Đoković će biti oduševljen kada bude čuo šta je sve Siner rekao o njemu

Srpski teniser, Novak Đoković poražen je danas u tri seta (4:6, 4:6, 4:6) u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera, tako da je i ovoga puta Italijan bio taj koji je stopirao Srbina na putu ka tituli na Otvorenom prvenstvu Engleske.

Na opširnoj konferenciji za medije, Janik Siner je razgovarao sa medijima najviše o Novaku Đokoviću. Istakao je da je bio svjestan da mora da podigne nivo igre u odnosu na ono što je pokazao na Australijan openu.

- Mentalno sam znao da moram podignem nivo igre i to sam uradio. Pomoglo mi je sigurno. Radio sam dosta naporno prethodnih dana da bih našao pravi ritam. Zahvaljujući mom timu sam i tijelo i um doveo u poziciju da igram na najvišem mogućem nivou - rekao je Siner.

Ističe da je protiv Novaka Đokovića potrebno igrati najbolji mogući tenis, jer je srpski teniser ipak iznad svih ostalih.

- Protiv Novaka ako želite uopšte da igrate morate da pokažete najbolji mogući tenis. Izašao sam na teren i odlično servirao što mi je mnogo pomoglo. Stvari su mogle da odu u drugom smjeru da je napravio brejk u trećem setu, jer je to tenis, ali sam se izborio sa tom situacijom. Protiv Novaka je veoma teško igrati, jer uvijek osjećate pritisak i znate da nije lako. Zato sam srećan zbog svoje partije.

Pritisak je uvijek tu kada je preko puta najbolji svih vremena.

- Čak i kada sam imao niz pobjeda protiv Novaka uvijek osjećam pritisak kada igram sa njim. Volim to, za to treniram. Volim izazove igranja protiv Novaka na slemovima, jer je to drugačije nego kad igrate na Mastersima ili na nekim manjim turnirima. Nevjerovatno je vidjeti kakav nivo igre pokazuje. Meč koji je odigrao protiv Feliksa sam gledao. Nivo je bio toliko visok. Prava je inspiracija za sve nas u mlađoj generaciji. Kako način razmišljanja može da pomogne i tvom tijelu i umu.

Velikim riječima koje će sigurno oduševiti i samog Đokovića je zaključio priču o Novaku.

- Za mene je Đoković prava inspiracija. Vidjeti ga još tu, imati tu čast da igram protiv njega, da osjećam taj pritisak. Nadam se da to može da mi pomogne u budućnosti. Svaki meč je priča za sebe. Ne bih pridavao značaj međusobnim okršajima. Svaki meč je drugačiji i veoma sam srećan što mogu da igram protiv Novaka, rekao je Siner, a prenosi Telegraf.