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Jedan horoskopski znak čekaju iznenađenja i zasluženi odmor ovog vikenda

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 22:58

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Foto: pexels/Mikhail Nilov

Vikend koji je pred nama, od 10. do 12. jula 2026. godine, donosi preko potrebnu pauzu od svakodnevne rutine za Djevicu.

Iako je Djevica poznata po svojoj analitičkoj prirodi i potrebi da sve drži pod kontrolom, ovog puta bi trebalo da se prepusti toku ljetnjih događaja.

Subotnje jutro će početi veoma aktivno, možda čak i previše za neke, jer će Djevica osjetiti potrebu da sredi sve što je ostalo nedovršeno tokom radne nedjelje. Međutim, zvijezde sugerišu da usporite i dozvolite sebi luksuz lenjosti, barem do podneva. Vaša pedantna priroda biće vam korisna u planiranju vašeg večernjeg okupljanja, ali ne dozvolite da sitnice pokvare veliku sliku.

Neočekivane vijesti i stari prijatelji

Ono što će ovaj vikend učiniti posebnim za svaku Djevicu jeste iznenađenje koje stiže u subotu popodne. Stari prijatelj će vas iznenaditi porukom ili pozivom, što bi moglo rezultirati spontanim susretom na kafi ili sastanku. Ovaj razgovor će probuditi nostalgiju kod Djevice, ali i donijeti nove uvide u neke prošle situacije.

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Takođe postoji velika vjerovatnoća da ćete pronaći predmet za koji ste mislili da je trajno izgubljen, što će u vama izazvati talas uzbuđenja. Djevica će osjetiti kao da se kockice konačno sklapaju, a ovaj unutrašnji mir biće vidljiv i drugima. Samo pazite na manje nesporazume sa mlađim članovima porodice oko planova za večeru.

Finansijski oprez i opuštanje

Nedjelja je rezervisana za analizu troškova, ali ovog puta na pozitivan način. Djevica bi mogla da otkrije da je uštedela više nego što je mislila, što će joj omogućiti mali, ali zasluženi luksuz. Međutim, možete očekivati neočekivani trošak vezan za kućne potrepštine ili kvar malog kućnog aparata, pa nemojte odmah potrošiti sav višak.

U ljubavi, Djevica ostaje rezervisana, ali njihova dela govore više od riječi. Vaš partner će ceniti vašu praktičnu podršku, ali ne zaboravite na romantične gestove. Na kraju dana, Djevica će osjetiti talas inspiracije za predstojeću radnu nedjelju, ali najvažnije je da se dobro naspava i napuni baterije u tišini svog doma.

(indeks)

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