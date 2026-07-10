Votka od vazduha je fenomen u svijetu: Tvorac je srpski zet, a evo kako se pravi

Nakon godina istraživanja, njujorška kompanija AIRCO, sa Gregorijem Konstantinom na čelu, uspješno proizvodi votku dobijenu od ugljen-dioksida.

Usljed sve većih posljedica izazvanih globalnom ekološkom krizom, kompanija AIRCO iz Njujorka, na čelu sa Gregorijem Konstantinom, australijskim preduzetnikom i stručnjakom za industrijske tehnologije, stvorila je najodrživije žestoko piće na svetu- votku proizvedenu od ugljen-dioksida izdvojenog iz vazduha, prikladno nazvanu Er Vodka.

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Ova kompanija, jedna od finalista takmičenja XPrize koje je pokrenuo Ilon Mask, svoju svrhu pronašla je u uverenju da svaka ideja može da nastane i ni iz čega, te da bukvalno može da dođe i iz vazduha.

"Kada smo počeli, ljudi su mislili da smo potpuno ludi - a mislim da neki i danas tako misle", rekao je Gregori Konstantin, osnivač kompanije, koji je u partnerstvu sa Stafordom Šihanom osnovao ekološki prihvatljivu destileriju.

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Prilikom proizvodnje jedne boce votke, "uhvati" se i iskoristi oko 450 grama ugljen-dioksida iz vazduha, nasuprot tradicionalnoj proizvodnji koja podrazumeva fermentaciju žitarica, a koja emituje čak oko oko 6,8 kilograma ovog zagađivača po flaši.

Kako izgleda proces nastanka ovog tehnološkog fenomena?

Od ideje do realizacije, uprošćeno, procedura izgleda ovako:

Koristi se ugljen-dioksid koji se ili direktno izdvaja iz vazduha ili se prikuplja na mjestu gdje on i nastaje, u industrijskim postrojenjima.

On se, zatim, kombinuje sa vodonikom dobijenim elektrolizom - postupkom u kojem se voda, pomoću električne energije, razlaže na vodonik i kiseonik.

Rezultat prethodnog koraka je etanol, koji se, nakon mešanja sa vodom, pretvara u votku.

Zašto baš vodka za prvi proizvod?

Nakon saznanja da mogu da proizvode alkohol izuzetno visokog stepena čistoće, analizirali su tržišta sa najvećim potencijalom koja bi im obezbedila održivost kompanije, i krenuli su upravo od onog tržišta koje najviše ceni takav kvalitet.

"Za nas je najvažnije da stvorimo brend kojem će ljudi težiti i koji će iskreno podržavati. Ova tehnologija je toliko drugačija i jedinstvena, da ju je veoma teško objasniti ljudima. Zato je proizvod koji mogu i sami da piju najbolji način da ih uvedemo u svijet koji stvaramo", izjavio je Gregori jednom prilikom.

Ukus je neprikosnoven, a cijena je maltene simbolična

Po riječima vlasnika, kompletna mašinerija potrebna za proces staje u prostoriju veličine vaše spavaće sobe. Kada govorimo o kvalitetu, "vazdušna votka" je neprikosnovena, jer sadrži alkohol najvišeg stepena čistoće na svetu. Upravo iz ovog razloga, prilikom njenog konzumiranja, nećete ni osetiti jako "žarenje" grla prilikom ispijanja, pa su i šanse za mamurluk manje.

"Kod tradicionalne proizvodnje votke koriste se žitarice, kukuruz ili krompir. Tokom fermentacije njihovog šećera, nastaju i druge vrste alkohola, poput metanola ili butanola, koji su odgovorni za neprijatan osjećaj 'žara' tokom konzumiranja pića, ali i za negativne posledice koje ga prate", objasnio je osnivač kompanije.

Jedna flaša "vazdušne votke" sadrži 750 mililitara i košta 75 dolara.

Tu nije kraj tehnologiji

Pored votke, ova tehnologija iznedrila je i prvi parfem od ugljen-dioksida, koji takođe spada u proizvod široke potrošnje koji zahtijeva veoma čist alkohol, simbolično nazvan Er.

Osim ova dva proizvodnja na bazi etanola, kompanija AIRCO "ni iz čega" uspješno proizvodi i održivo gorivo za avione, metanol, dizel, pa čak i raketno gorivo.

Tvorac votke od vazduha vjerio Srpkinju

Iako svoj život ne eksponira naročito mnogo na društvenim mrežama, nije nepoznato da je vlasnik AIRCO, Gregori Konstantin, sreću pronašao pored Srpkinje, Dajane Bogojević.

Dajana je javnosti postala poznata nakon učešća u osmoj sezoni serijala Australijin Sljedeči Top Model, sa samo 17 godina. Nakon toga, nastavila je svoj put u modelingu, a danas veoma uspešno posluje u marketing industriji, daleko od profesionalnih kamera, prenosi Mondo.