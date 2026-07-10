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Minić: Više nema stajanja

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 14:04

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Саво Минић у Бијељини
Foto: RTRS

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da više nema stajanja kada je riječ o gradnji dionice auto-puta pored Bijeljine kojim će se Srpska povezati sa Beogradom.

"Uglavnom, kada je u pitanju ova dionica auto-puta prema Beogradu, ništa više ne smije biti problem, odnosno tu smo da ga rješavamo", rekao je Minić nakon što je u Velikoj Obarskoj posjetio gradilište auto-puta Bijeljina - Brčko.

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Nakon što su završeni imovinsko-pravni odnosi u smislu eksproprijacije za pripremne radove i pošto su "Autoputevi Republike Srpske" obezbijedili novac za 15 odsto sufinansiranja, a obezbijeđen je i dio za uplatu za osiguranje kredita, Minić je rekao da od juče, kako su počeli radovi na dionici prema Brčkom, više nema stajanja.

"Svakih sedam dana ću tražiti informaciju, koja će dolaziti lično kod mene u kabinet", rekao je Minić.

On je ponovio da je to transsrpska magistrala, projekat koji je veoma bitan za Republiku Srpsku, prenosi "Srna".

"Nakon ovog idemo samo još do Broca, da vidimo kako tamo idu radovi, imajući u vidu da ćemo na jednom dijelu pristupnih puteva morati raditi nepotpunu eksproprijaciju", rekao je Minić.

Nakon toga, dodao je, vratiće se u Brčko distrikt, gdje danas žele da završe sagu, oko prolaska auto-puta kroz Brčko distrikt za koji Srpska ima rezervnu varijantu.

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Minić je naveo da su sva potrebna sredstva, naglasivši da i Srbija pomaže ovaj projekat.

"Mislim da je vidljivo da jedan intenzivniji pristup realizaciji ovog projekta dovodi do toga da imamo i veću ažurnost. I kada je u pitanju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, takođe postupanje Republičke geodetske uprave, radovi, pripremni radovi i sve ostalo, drago mi je da je to vidljivo", dodao je Minić.

Rok je, kaže, tri godine.

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Savo Minić

Auto-put

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