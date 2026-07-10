Dodik: Razgovaraće se sa predstavnicima US o mogućoj saradnji u distriktu

Autor:ATV redakcija
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Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je u Brčkom danas dogovoreno da predsjednik Gradskog odbora razgovara sa predstavnicima Ujedinjene Srpske i da se napravi određena dinamika moguće saradnje u distriktu.
Dodik je naveo da se u strukturi u ukupnoj vlasti u Brčko distriktu ne korespondira sa onim što je na nivou Republike Srpske.
On je naveo da je Ujedinjena Srpska izvan struktura vlasti u Brčkom i da se danas sa razgovaralo o mogućnostima na koji će se način eventualno moći uključivati.
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"Naravno da to ovdje u Brčkom ne zavisi od nas, zato treba skupštinska većina, koju čine i Bošnjaci i Hrvati, da se s njima razgovara", rekao je Dodik.
(SRNA)
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