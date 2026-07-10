Automobilom udario ženu pa završio na tramvajskim šinama

Autor:ATV redakcija
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Pješak, kojeg je udario automobil, povrijeđen je danas u saobraćajnoj nezgodi u Sarajevu, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Do nezgode je došlo u 11.59 časova, kada je putničko vozilo udarilo ženu i završilo na tramvajskim šinama.
Zbog saobraćajne nezgode bio je zaustavljen tramvajski saobraćaj.
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