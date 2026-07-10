Sadržaj usaglašene rezolucije Plenkovića i Domovinskog pokret: Evo šta traže

Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koja će u utorak biti razmatrana u hrvatskom Saboru, a o čijem sadržaju su dogovor postigli predstavnici HDZ-a Hrvatske i Domovinskog pokreta, poziva na uspostavljenje nove izborne jedinice u BiH iz koje bi se ekskluzivno birao član Predsjedništva BiH iz reda Hrvata.

Na početku se ističe da Hrvatski sabor ocjenjuje da u postojećim ustavnim okvirima i političkim okolnostima, hrvatski narod u BiH ne ostvaruje u potpunosti svoju “ustavom zagarantovanu” konstitutivnost niti se može smatrati u potpunosti “ravnopravnim” s ostala dva konstitutivna naroda.

“Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na nastavak pružanja podrške ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori, na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Hrvatski sabor pritom podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojima bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, uključujući prijedlog o uspostavi zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH”, stoji u predloženoj rezoluciji.

Rezolucijom se poziva Vlada Hrvatske da nastavi aktivno podupirati BiH na njenom evropskom putu ali u skladu s hrvatskim nacionalnim interesima.

“Da nastavi dijeliti iskustva i znanja kako bi pospješila sprovođenje reformi, čuvajući pritom višenacionalni karakter zemlje s ciljem trajnog osiguravanja političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, u skladu s načelima federalizma, jednakosti i nediskriminacije”, stoji u prijedlogu.

Dodatno, poziva se Vlada na korištenje svih raspoloživih političkih, pravnih i diplomatskih mehanizama u EU i međunarodnim organizacijama kako bi se zaštitili interesi Hrvata u BiH.

“Hrvatski sabor s osobitom pozornošću prati izborne procese u Bosni i Hercegovini te pritom osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovini, poslanike u domovima naroda te drugim tijelima”, navodi se.

Pozivaju se Hrvati koji imaju državljanstvo BiH da ostvare biračko pravo u BiH na predstojećim Opštim izborima u oktobru.

“Hrvatski sabor poziva sve državne institucije Republike Hrvatske na nastavak saradnje s Hrvatskim narodnim saborom Bosne i Hercegovine i podršku njegovom radu”, navodi se.

U obrazloženju prijedloga Rezolucije navodi se da se njome navodno ne zadire u unutrašnje uređenje BiH niti predlažu rješenja protivna njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

“Rezolucija predstavlja politički akt Hrvatskog sabora kojim se potvrđuje trajna potpora legitimnom političkom predstavljanju načelima federalizma i nediskriminacije, nastavku reformskih procesa i daljnjem razvoju dobrosusjedskih odnosa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine”, zaključuje se u obrazloženju, a prenosi Istraga.

Podsjećamo, juče su iz Domovinskog pokreta saopštili da je u pitanju usaglašeni sadržaj predložene Rezolucije sa strankom Andreja Plenkovića. O rezoluciji će se raspravljati u Hrvatskom saboru u idući utorak.