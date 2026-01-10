Logo
Large banner

Linta: Domovinski pokret hoće da zabrani SPC i otme njenu imovinu

Izvor:

SRNA

10.01.2026

14:32

Komentari:

0
Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta upozorio je da se poslanici Domovinskog pokreta u Hrvatskoj zalažu za zabranu djelovanja Srpske pravoslavne crkve /SPC/ u Hrvatskoj, otimanje njene imovine i davanje u vlasništvo takozvanoj hrvatskoj pravoslavnoj crkvi.

Linta je ocijenio da je jedan od ciljeva Domovinskog pokreta nastavak asimilacije Srba i njihovo pretvaranje u pravoslavne Hrvate kao prvi korak ka pokrštavanju.

On je ukazao da iza ovih inicijativa stoji udruženje "Hrvatski pravoslavni centar" iz Vukovara, koje predvodi poslanik Domovinskog pokreta Predrag Mišić.

Linta je dodao da je grb Mišićevog udruženja u suštini grb hrvatske pravoslavne crkve, koju je 1942. osnovao ustaški poglavnik Ante Pavelić.

On je naveo da je udruženje u Splitu 6. januara, povodom pravoslavnog Badnjeg dana organizovalo prijem, na kojem je promovisalo ustašku ideju osnivanja takozvane hrvatske pravoslavne crkve.

Prijemu u Splitu, kako je istakao, prisustvovali su lider Domovinskog pokreta Ivan Penava i drugi funkcioneri te stranke, koja je dio vladajuće koalicije u Hrvatskoj.

нетанјаху трамп

Svijet

Netanjahu želi smanjiti zavisnost od američke pomoći

Linta je objasnio da se Mišić zalaže za zabranu djelovanja SPC zbog tobožnjeg širenja netrpeljivosti prema drugim narodima, a naročito prema Hrvatima.

Prema njegovim riječima, članovi Mišićevog udruženja mogu biti samo oni koji slave osnivanje Hrvatske, poštuju obilježja HOS-a, odnosno genocidnu NDH i ustaški pozdrav "Za dom spremni!", kao i takozvani Domovinski rat, a Srbiju, JNA i krajiške Srbe smatraju agresorima.

Linta je ocijenio da EU neće reagovati ni na ovu najnoviju promociju žestoke mržnje protiv SPC i srpskog naroda i rehabilitaciju genocidne NDH, uz aktivnu podršku dijela hrvatske vlasti i prećutnu podršku HDZ-a.

Podijeli:

Tagovi:

Miodrag Linta

Srbi

Imovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Trampov portret izložen u Nacionalnoj galeriji portreta u Vašingtonu

2 h

0
Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

Scena

Haris Džinović pjevao na slavi kod Željka Obradovića

3 h

0
Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи

Svijet

Netanjahu želi smanjiti zavisnost od američke pomoći

2 h

0
Гренланђани: Гренланд припада нама, не САД ни Данској

Svijet

Grenlanđani: Grenland pripada nama, ne SAD ni Danskoj

3 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tragedija u Dvoru: Starac se ugušio nakon požara

4 h

0
Пернар: Бошњацима је кладионица светија од вјере

Region

Pernar: Bošnjacima je kladionica svetija od vjere

19 h

0
Милановић: ЕУ мора схватити да није сила као што су то неки други

Region

Milanović: EU mora shvatiti da nije sila kao što su to neki drugi

22 h

0
Судар ралице и камиона Чистоће, проклизали на леду

Region

Sudar ralice i kamiona Čistoće, proklizali na ledu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

17

Sijarto: Brisel i Kijev žele da uvuku Mađarsku u rat, prepreka za to je Orban

17

13

Iranke pale cigarete slikama ajatolaha Hamneija, dobile "kritike" zbog jedne stvari

17

01

Dva horoskopska znaka doživjeće čudo u januaru 2026: Novac im dolazi na neočekivane načine

16

46

Vozači oprez: Velike gužve na graničnim prelazima

16

34

Nikolija spakovala kofere i napustila dom: Pjevačica se oglasila, Relje "nema nigdje"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner