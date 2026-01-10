Linta: Domovinski pokret hoće da zabrani SPC i otme njenu imovinu

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta upozorio je da se poslanici Domovinskog pokreta u Hrvatskoj zalažu za zabranu djelovanja Srpske pravoslavne crkve /SPC/ u Hrvatskoj, otimanje njene imovine i davanje u vlasništvo takozvanoj hrvatskoj pravoslavnoj crkvi.

Linta je ocijenio da je jedan od ciljeva Domovinskog pokreta nastavak asimilacije Srba i njihovo pretvaranje u pravoslavne Hrvate kao prvi korak ka pokrštavanju.

On je ukazao da iza ovih inicijativa stoji udruženje "Hrvatski pravoslavni centar" iz Vukovara, koje predvodi poslanik Domovinskog pokreta Predrag Mišić.

Linta je dodao da je grb Mišićevog udruženja u suštini grb hrvatske pravoslavne crkve, koju je 1942. osnovao ustaški poglavnik Ante Pavelić.

On je naveo da je udruženje u Splitu 6. januara, povodom pravoslavnog Badnjeg dana organizovalo prijem, na kojem je promovisalo ustašku ideju osnivanja takozvane hrvatske pravoslavne crkve.

Prijemu u Splitu, kako je istakao, prisustvovali su lider Domovinskog pokreta Ivan Penava i drugi funkcioneri te stranke, koja je dio vladajuće koalicije u Hrvatskoj.

Svijet Netanjahu želi smanjiti zavisnost od američke pomoći

Linta je objasnio da se Mišić zalaže za zabranu djelovanja SPC zbog tobožnjeg širenja netrpeljivosti prema drugim narodima, a naročito prema Hrvatima.

Prema njegovim riječima, članovi Mišićevog udruženja mogu biti samo oni koji slave osnivanje Hrvatske, poštuju obilježja HOS-a, odnosno genocidnu NDH i ustaški pozdrav "Za dom spremni!", kao i takozvani Domovinski rat, a Srbiju, JNA i krajiške Srbe smatraju agresorima.

Linta je ocijenio da EU neće reagovati ni na ovu najnoviju promociju žestoke mržnje protiv SPC i srpskog naroda i rehabilitaciju genocidne NDH, uz aktivnu podršku dijela hrvatske vlasti i prećutnu podršku HDZ-a.