Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

U samom centru mjesta, u potoku ispod mosta u blizini malog parka, pronađena je odbačena ručna bomba i nekoliko praznih metaka, potvrđeno je iz lokalne opštine.

Hitna intervencija i blokada

Odmah po dojavi, na teren su izašli policijski službenici koji su obezbijedili lokaciju i započeli uviđaj. Nadležni su putem zvaničnih kanala uputili hitan apel građanima i turistima da se nipošto ne približavaju ovom dijelu naselja.

"Na terenu su policijski službenici koji provode uviđaj i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala maksimalna bezbjednost za građane. Molimo sve da poštuju uputstva policije dok traje osiguranje područja", navodi se u saopštenju Opštine Jelsa.

Angažovanje ronilačkih timova

Iako su pronađeni predmeti locirani u potoku, akcija se sutra nastavlja još većim intenzitetom. Kako saznajemo, sutra ujutro će policijski ronioci detaljno pretražiti podmorje u neposrednoj blizini mosta kako bi se utvrdilo da li ima još odbačenih eksplozivnih sredstava.

Ovaj incident izazvao je zabrinutost među mještanima, ali iz policije uvjeravaju da je situacija pod kontrolom. Očekuje se da će više detalja o porijeklu eksplozivne naprave biti poznato nakon završetka kriminalističke obrade, prenosi Dnevnik.hr.