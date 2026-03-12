Kod vozača iz BiH pronađeno 20.000 evra, izrečena mu kazna od 6.600 evra

Izvor:
SRNA
12.03.2026
12:23
Komentari:0
Kod vozača teretnog vozila iz BiH hrvatski carinici su pronašli 20.000 evra i izrekli mu kaznu od 6.600 evra za pokušaj nezakonitog unosa novca u EU.
Novac je otkriven u kabini ispod suvozačevog sjedišta tokom kontrole teretnog vozila registarskih oznaka BiH tokom kontrole na auto-putu Lipovac - Bregana.
Vozaču je izdat prekršajni nalog s novčanom kaznom od 6.600 evra, a on je na licu mjesta platio dvije trećine kazne, odnosno 4.400 evra i troškove postupka, prenose hrvatski mediji.
Region
4 h0
Region
21 h0
Region
22 h0
Region
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
07
16
03
15
51
15
47
15
44
Trenutno na programu