Kod vozača iz BiH pronađeno 20.000 evra, izrečena mu kazna od 6.600 evra

Kod vozača teretnog vozila iz BiH hrvatski carinici su pronašli 20.000 evra i izrekli mu kaznu od 6.600 evra za pokušaj nezakonitog unosa novca u EU.

Novac je otkriven u kabini ispod suvozačevog sjedišta tokom kontrole teretnog vozila registarskih oznaka BiH tokom kontrole na auto-putu Lipovac - Bregana.

Vozaču je izdat prekršajni nalog s novčanom kaznom od 6.600 evra, a on je na licu mjesta platio dvije trećine kazne, odnosno 4.400 evra i troškove postupka, prenose hrvatski mediji.