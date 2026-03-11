Petrol grupa: Nestašice goriva na pojedinim pumpama u Sloveniji

Pojedine benzinske stanice u Sloveniji suočavaju se s privremenim nestašicama goriva zbog naglog rasta tražnje, saopštila je danas, 11. marta najveća maloprodajna kompanija za gorivo u toj zemlji, Petrol grupa.

Portparol kompanije izjavio je da je od prošle ned‌jelje zabilježen snažan porast potražnje za gorivom u Sloveniji, prenosi STA.

"Trenutno prilagođavamo prodajne i logističke operacije kako bismo osigurali što stabilnije snabdevanje tržišta. Velika tražnja može da dovede do brzog pražnjenja zaliha na pojedinim lokacijama, ali je gorivo uglavnom dostupno na obližnjim pumpama", navodi Petrol grupa.

U kompaniji objašnjavaju da je dodatni rast potražnje izazvan činjenicom da su maloprodajne cijene goriva u Sloveniji, nakon sniženja akciza, niže nego u nekim susjednim državama.

Ekonomija Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

Kupci iz inostranstva su zbog toga počeli da se više snabdijevaju gorivom u Sloveniji, posebno na benzinskim stanicama u pograničnim područjima, dodaje Petrol grupa.

Prema analizi cijena koju je objavila nacionalna automobilska organizacija AMZS, Slovenija i dalje spada među zemlje s najnižim cijenama goriva u Evropi.

Litar benzina od 95 oktana trenutno košta oko 1,466 evra, dok je cijena dizela 1,528 evra po litru, što je niže nego u državama poput Austrije i Italije.

Srbija Ovo je Dragan Lazić poginuli brat Darka Lazića

Petrol grupa je istovremeno zabilježila naglo povećanje broja porudžbina za lož-ulje, pošto kupci pokušavaju da osiguraju rezerve zbog neizvjesnosti na tržištu.

Kompanija navodi da je snabdijevanje osigurano, ali da se isporuke organizuju prema logističkim mogućnostima i operativnim prioritetima.

Prednost imaju korisnici u Sloveniji za koje je energija ključna, poput bolnica, domova za starije, vrtića i škola, poručuje Petrol grupa.