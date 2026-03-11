Cvijanovićeva u radnoj posjeti Azerbejdžanu

Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Doputovala sam večeras u radnu posjetu Azerbejdžanu, u okviru koje ću učestvovati na Global forumu u Bakuu, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Osim toga, tokom posjete je planirano i nekoliko sastanaka. Zahvalnost domaćinima na pozivu i tradicionalno toploj dobrodošlici. Rado dolazim i uvijek se prijatno osjećam u ovoj prijateljskoj zemlji", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks. View this post on Instagram A post shared by Željka Cvijanović (@zeljka.cvijanovic)

