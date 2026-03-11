Logo
Cvijanovićeva u radnoj posjeti Azerbejdžanu

ATV

11.03.2026

19:34

Цвијановићева у радној посјети Азербејџану
Doputovala sam večeras u radnu posjetu Azerbejdžanu, u okviru koje ću učestvovati na Global forumu u Bakuu, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Osim toga, tokom posjete je planirano i nekoliko sastanaka. Zahvalnost domaćinima na pozivu i tradicionalno toploj dobrodošlici. Rado dolazim i uvijek se prijatno osjećam u ovoj prijateljskoj zemlji", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Željka Cvijanović

Azerbejdžan

