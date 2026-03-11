Logo
Trišić Babić: Zapadnom Balkanu potrebni pragmatizam, investicije i projekti

11.03.2026

16:31

Ана Тришић Бабић
Foto: ATV

Zapadni Balkan ima ogroman potencijal, ali umjesto beskonačnih procedura i blokada, potrebni su pragmatizam, investicije i projekti koji će povezivati region i omogućiti njegov ekonomski razvoj, istakla je bivši vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Svijet se transformiše, mijenja se na dnevnom nivou, ali mi se i dalje držimo pravila, procedura i suočavamo se sa ogromnim problemima u našem regionu, poput štrajkova vozača kamiona, dok Evropska komisija ne može da pronađe rješenje", istakla je Trišić Babić u video poruci koju je objavila na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, na održanom Budimpeštanskom balkanskom forumu, odnosno međunarodnoj konferenciji o političkoj, ekonomskoj i bezbjednosnoj budućnosti Zapadnog Balkana, kao predstavnici Republike Srpske bili su Trišić Babić i delegat u Domu naroda PS BiH Radovan Kovačević.

Ana Trišić Babić

Zapadni Balkan

