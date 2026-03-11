Logo
Nove besplatne zdravstvene usluge za građane Srpske

ATV

11.03.2026

17:28

Građani Republike Srpske od danas će imati još šest usluga koje će finansirati Fond zdravstvenog osiguranja, saopšteno je iz ove institucije.

Riječ je 6 novih usluga u oblasti transfuziologije.

Iz Fonda je pojašnjeno se ove nove usluge odnose se na HLA tipizaciju tkiva (testiranje humanog leukocitnog antigena), a osiguranicima će sada biti dostupne u novootvorenoj laboratoriji za HLA tipizaciju u Zavodu za transfuzijsku medicinu Srpske.

"Naime, od danas je u primjeni izmjenjeni Cjenovnik zdravstvenih usluga FZO, a kojim su obuhvaćene i ove nove usluge. Riječ je o laboratorijskim metodama – molekularnim tipizacijama lokusa HLA, koje su, između ostalog, veoma značajne za uspješnu dijagnostiku pojedinih autoimunih bolesti, onkoloških oboljenja i drugih. Do sada su osiguranici zbog ovih analiza morali odlaziti izvan Republike Srpske. Za HLA tipizaciju se često kaže da predstavlja 'ličnu kartu' ćelija", saopštili su iz FZO.

Dodali su da će ove usluge biti naročito značajne za oboljele od multiple skleroze, juvenilnog idiopatskog artritisa, reumatoidnog artritisa, ulceroznog kolitisa, psorijaze, hroničnog hepatitisa B i C, celijakije, dijabetesa tip 1, kao i Hočkinove bolesti, leukemija i drugih.

"Napominjemo da za osiguranike koji su oslobođeni plaćanja participacije, Fond u potpunosti finansira ove usluge, dok osiguranici koji nisu oslobođeni ove obaveze, plaćaju samo participaciju. Takođe, HLA tipizacijom tkiva biće omogućeno i formiranje registra donora matičnih ćelija. Uvođenje novih usluga omogućeno je nakon što je krajem prošle godine otvorena savremeno opremljena laboratorija za HLA tipizaciju tkiva, što je značajan iskorak u zdravstvenom sistemu Srpske i karika koja je nedostajala u dijagnostičkim metodama", poručuju iz FZO.

