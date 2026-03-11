Logo
Poznati meteorolog objavio prognozu koja nikoga neće obradovati

ATV

11.03.2026

16:17

Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Jedan od najcjenjenijih regionalnih meteorologa amatera Marko Čubrilo iznio je prognozu koja neće nikoga obradovati.

Kako je naveo, do kraja ove sedmice vrijeme će uglavnom biti suvo i toplo, ali onda slijedi preokret.

Авиону отпао точак

Svijet

Drama na aerodromu, avionu otpao točak - VIDEO

Od nedjelje slijedi promjena sinoptike, koja će nas uvesti u svježiji i nestabilniji period, kaže Čubrilo.

Do kraja sedmice uglavnom suvo i relativno toplo, samo je u toku noći sa na četvrtak, uz više oblaka, ponegdje moguća pojava rijetke i slabe kiše.

"Promjena sinoptike koja bi nas uvela u svježiji period vremena, sa češćom pojavim kiše, očekuje se od 16. marta. Oko 18. marta bi planine preko 1.000 metara nadmorske visine mogle imati i snježni pokrivač, ali se jače zahlađenje i snijeg u nizijama, za sada, ne očekuju“, navodi se u objavi.

Slična prognoza i BH Meteo

I na Fejsbuk stranici BHmeteo objavljeno je da će se do kraja ove sedmice zadržati toplije i pretežno sunčano vrijeme. Nešto više oblačnosti tokom sutrašnjeg dana.

Хормушки мореуз

Ekonomija

Cijeli svijet drhti zbog najave Irana: Spremite se za još veći haos

U ponedjeljak i utorak se očekuje promjena vremena prodorom hladnog fronta sa sjevera, koji bi donio prolazno nešto jače padavine većem dijelu zemlje i pad temperature. Na planinama snijeg.

Tako da bi period od 17. do 20. marta obilježile niže temperature za nekih 7-8 stepeni u odnosu na temperature ovih dana.

Od petka, 20. marta, moguć porast temperature i stabilnije vrijeme.

