Poznati meteorolog objavio prognozu koja nikoga neće obradovati

Jedan od najcjenjenijih regionalnih meteorologa amatera Marko Čubrilo iznio je prognozu koja neće nikoga obradovati.

Kako je naveo, do kraja ove sedmice vrijeme će uglavnom biti suvo i toplo, ali onda slijedi preokret.

Svijet Drama na aerodromu, avionu otpao točak - VIDEO

Od nedjelje slijedi promjena sinoptike, koja će nas uvesti u svježiji i nestabilniji period, kaže Čubrilo.

Do kraja sedmice uglavnom suvo i relativno toplo, samo je u toku noći sa na četvrtak, uz više oblaka, ponegdje moguća pojava rijetke i slabe kiše.

"Promjena sinoptike koja bi nas uvela u svježiji period vremena, sa češćom pojavim kiše, očekuje se od 16. marta. Oko 18. marta bi planine preko 1.000 metara nadmorske visine mogle imati i snježni pokrivač, ali se jače zahlađenje i snijeg u nizijama, za sada, ne očekuju“, navodi se u objavi.

Slična prognoza i BH Meteo

I na Fejsbuk stranici BHmeteo objavljeno je da će se do kraja ove sedmice zadržati toplije i pretežno sunčano vrijeme. Nešto više oblačnosti tokom sutrašnjeg dana.

Ekonomija Cijeli svijet drhti zbog najave Irana: Spremite se za još veći haos

U ponedjeljak i utorak se očekuje promjena vremena prodorom hladnog fronta sa sjevera, koji bi donio prolazno nešto jače padavine većem dijelu zemlje i pad temperature. Na planinama snijeg.

Tako da bi period od 17. do 20. marta obilježile niže temperature za nekih 7-8 stepeni u odnosu na temperature ovih dana.

Od petka, 20. marta, moguć porast temperature i stabilnije vrijeme.