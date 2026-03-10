Samo jedan od sedam dobitnika velikog novca na Lotu je iz Srpske

U 20. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije, nije bilo glavnog dobitka vrijednog 9 miliona maraka.

U ovom kolu izvučeni su brojevi - 18, 12, 22, 5, 31, 29 i 6.

Iako nije bilo sedmice, čak sedam igrača ostvarilo je značajan dobitak. Oni su pogodili po šest brojeva i dobili više od 10.700 KM - svaki od njih.

Ipak, samo jedan od njih je igrač iz Republike Srpske, dok je preostalih šest tikete uplatilo u Srbiji, stoji u zvaničnom izvještaju Lutrije Republike Srpske.

Čak četiri igrača imali su priliku da osvoje sedmicu nakon šest izvučenih brojeva. Brojevi koji bi donijeli milione su 4, 36 ili 37, ali je iz bubnja izašao broj 6.

Fond za naredno kolo raste

U narednom kolu igrači će imati priliku da osvoje još više novca jer premije rastu.

Loto sedmica u 21. kolu biće vrijedna devet miliona i 50 hiljada maraka, dok će Loto plus biti vrijedan 3 miliona i 900 hiljada KM.

Džoker će srećnom dobitniku, ako ga bude, donijeti 200 hiljada maraka.