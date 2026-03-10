Samo jedan od sedam dobitnika velikog novca na Lotu je iz Srpske

Autor:ATV
10.03.2026
21:48
Komentari:0
U 20. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije, nije bilo glavnog dobitka vrijednog 9 miliona maraka.
U ovom kolu izvučeni su brojevi - 18, 12, 22, 5, 31, 29 i 6.
Zanimljivosti
Rekord na aukciji: Bik prodat za 143.000 evra
Iako nije bilo sedmice, čak sedam igrača ostvarilo je značajan dobitak. Oni su pogodili po šest brojeva i dobili više od 10.700 KM - svaki od njih.
Ipak, samo jedan od njih je igrač iz Republike Srpske, dok je preostalih šest tikete uplatilo u Srbiji, stoji u zvaničnom izvještaju Lutrije Republike Srpske.
Čak četiri igrača imali su priliku da osvoje sedmicu nakon šest izvučenih brojeva. Brojevi koji bi donijeli milione su 4, 36 ili 37, ali je iz bubnja izašao broj 6.
U narednom kolu igrači će imati priliku da osvoje još više novca jer premije rastu.
Svijet
Putin će odlikovati vojnika koji je 68 dana sam držao položaje
Loto sedmica u 21. kolu biće vrijedna devet miliona i 50 hiljada maraka, dok će Loto plus biti vrijedan 3 miliona i 900 hiljada KM.
Džoker će srećnom dobitniku, ako ga bude, donijeti 200 hiljada maraka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
22
31
22
20
22
20
22
15
22
10
Trenutno na programu