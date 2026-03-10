Logo
Large banner

Nova prevara na popularnoj šoping platformi: Ako vam je ovo stiglo, možda ste žrtva

Autor:

ATV

10.03.2026

17:03

Komentari:

0
Нова превара на популарној шопинг платформи: Ако вам је ово стигло, можда сте жртва
Foto: Pexels

Sve više korisnika platforme Amazon prijavljuje da im na kućnu adresu stižu paketi koje nikada nisu naručili. Iako može djelovati kao greška u dostavi, stručnjaci upozoravaju da se iza takvih pošiljki često krije internet prevara poznata kao "brašing".

Riječ je o metodi kojom nepošteni prodavci koriste tuđa imena i adrese za otvaranje lažnih korisničkih profila. Preko njih zatim "kupuju" sopstvene proizvode i šalju jeftinu robu, na primjer maskice za mobilne telefone ili sitne kućne predmete, na stvarne adrese, piše Feniks Magazin.

Nakon toga sami sebi ostavljaju recenzije sa pet zvezdica koje se prikazuju kao "proverene kupovine", čime vještački podižu rejting proizvoda i poboljšavaju njihovu vidljivost u pretrazi.

Болница

Ostali sportovi

Švedski paraolimpijac zadržan u bolnici nakon jezivog pada

Međutim, najveći problem nije sam paket, već činjenica da su prevaranti došli do vaših ličnih podataka. Takve informacije često potiču iz curenja podataka, hakerskih napada ili ilegalne prodaje na takozvanom dark vebu. U nekim slučajevima postoji i rizik od krađe identiteta ili zloupotrebe drugih podataka.

Ako primite paket koji niste naručili, iz Amazona savjetuju da najpre provjerite da li je riječ o poklonu od poznanika. Ako nije, slučaj treba prijaviti putem zvaničnih stranica za pomoć, dok proizvod nije potrebno vraćati, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amazon

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шведски параолимпијац задржан у болници након језивог пада

Ostali sportovi

Švedski paraolimpijac zadržan u bolnici nakon jezivog pada

43 min

0
Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима

Republika Srpska

Sastanak bijeljinske Privredne komore sa privrednicima, prisustvuju Minić i Dodik

44 min

0
Незгода у лифту

Svijet

Muškarac htio da izađe iz lifta, pa jedva preživio (VIDEO)

46 min

0
Рускиња

Zanimljivosti

Hit snimak: Ruskinja objasnila zašto su srpski muškarci bolji od ruskih

53 min

0

Više iz rubrike

Sunce Nebo Suncev sistem

Društvo

Padaće rekordi: Meteorolozi najavili klimatski fenomen

2 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Društvo

Savić: Na rast cijene goriva trenutno ne možemo uticati

4 h

13
Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

Društvo

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

6 h

1
"Још је у развоју, снагу не можемо процијенити, али једно је сигурно - падаће рекорди"

Društvo

"Još je u razvoju, snagu ne možemo procijeniti, ali jedno je sigurno - padaće rekordi"

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner