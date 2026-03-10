Nova prevara na popularnoj šoping platformi: Ako vam je ovo stiglo, možda ste žrtva

Sve više korisnika platforme Amazon prijavljuje da im na kućnu adresu stižu paketi koje nikada nisu naručili. Iako može djelovati kao greška u dostavi, stručnjaci upozoravaju da se iza takvih pošiljki često krije internet prevara poznata kao "brašing".

Riječ je o metodi kojom nepošteni prodavci koriste tuđa imena i adrese za otvaranje lažnih korisničkih profila. Preko njih zatim "kupuju" sopstvene proizvode i šalju jeftinu robu, na primjer maskice za mobilne telefone ili sitne kućne predmete, na stvarne adrese, piše Feniks Magazin.

Nakon toga sami sebi ostavljaju recenzije sa pet zvezdica koje se prikazuju kao "proverene kupovine", čime vještački podižu rejting proizvoda i poboljšavaju njihovu vidljivost u pretrazi.

Međutim, najveći problem nije sam paket, već činjenica da su prevaranti došli do vaših ličnih podataka. Takve informacije često potiču iz curenja podataka, hakerskih napada ili ilegalne prodaje na takozvanom dark vebu. U nekim slučajevima postoji i rizik od krađe identiteta ili zloupotrebe drugih podataka.

Ako primite paket koji niste naručili, iz Amazona savjetuju da najpre provjerite da li je riječ o poklonu od poznanika. Ako nije, slučaj treba prijaviti putem zvaničnih stranica za pomoć, dok proizvod nije potrebno vraćati, prenosi B92.